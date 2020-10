PLK podpisały umowę na odbudowę linii do lotniska Katowice

W ciągu najbliższych 28 miesięcy odbudowana ma zostać linia kolejowa Tarnowskie Góry – Zawiercie, biegnąca obok katowickiego lotniska. W piątek PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały wartą 812,1 mln zł brutto umowę na wykonanie inwestycji z konsorcjum Track Tec Construction, Infrakol i PBIiK.

Jak powiedział podczas piątkowego podpisania umowy wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, inwestycja ma charakter kilkuwymiarowy.

"Odbudowa częściowo nieczynnej linii to poprawa dostępności do kolei, w kontekście lotniska w Pyrzowicach. Odbudowa infrastruktury pasażerskiej to poprawa możliwości prowadzenia ruchu aglomeracyjnego w czworokącie: Katowice, Tarnowskie Góry, lotnisko i Zawiercie. Ale to jest też bardzo ważna inwestycja służąca transportowi towarów i inwestycja związana z poprawą bezpieczeństwa, bo będą też likwidowane miejsca kolizyjne z ruchem drogowym" - zaznaczył Bittel.

Nieeksploatowana obecnie, w większości jednotorowa linia nr 182 - o długości ok. 45 km - łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc przez bezpośrednie okolice Katowice Airport.

Budowa kolejowego połączenia do lotniska, oddalonego najszybszymi połączeniami drogowymi od Katowic o ponad 30 km, oczekiwana jest w regionie od lat. Ostatecznie powstanie ono dzięki rewitalizacji blisko 49 km dotychczasowych, choć w większości nieczynnych, bądź rozebranych linii kolejowych: od Tarnowskich Gór do Zawiercia, a także łącznicy do Zawiercia i łącznicy w rejonie Miasteczka Śląskiego.

Oprócz odbudowy zaprojektowano elektryfikację połączenia. Zmodernizowanych ma zostać 8 przystanków kolejowych z 11 peronami. Przebudowanych ma być 19 przejazdów kolejowo-drogowych. Projektowana prędkość dla pociągów osobowych to 140 km/h, dla towarowych - 80 km/h. Linia ma służyć jako dojazd do lotniska, a także pełnić funkcję północnej towarowej obwodnicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.