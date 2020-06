PLK podtrzymuje plany zwiększenia w tym roku inwestycji o 30 proc.

PKP Polskie Linie Kolejowe podtrzymują wcześniejsze plany zwiększenia w tym roku nakładów inwestycyjnych na modernizację infrastruktury kolejowej w Polsce o około 30 proc. z niecałych 10 mld zł w roku ubiegłym - poinformował prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

"Realizacja planu inwestycyjnego za rok ubiegły była na poziomie niecałych 10 mld zł, podtrzymuję zdanie, że w tym roku zrealizujemy inwestycje o wartości około 30 proc. wyższej niż w roku ubiegłym" - powiedział Merchel.

"Maksymalny plan na ten rok zakłada, że inwestycje wyniosą 15 mld zł, ale pamiętajmy o różnych poślizgach, dlatego realnie mówimy, że minimalny plan w wysokości 12-13 mld zł w tym roku zrealizujemy" - dodał.

W ostatni piątek PKP PLK podpisały największy w swojej historii kontrakt budowlany wartości 3,3 mld zł. Chodzi o modernizację linii Czyżew Białystok, która jest fragmentem trasy kolejowej Rail Baltica. Dzięki tej inwestycji, która ma się zakończyć w 2023 roku, podróż pociągiem z Białegostoku do Warszawy będzie mogła się skrócić do 1 godziny i 25 minut, a z przystankami na stacjach pośrednich do 1 godziny i 40-45 minut. Na całej tej trasie możliwy bowiem będzie przejazd pociągów osobowych z prędkością do 200 km/h.

Wcześniej, bo w maju tego roku PKP PLK wybrały wykonawcę modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Wartość tej inwestycji to ponad 1,9 mld zł. Prace mają potrwać do 2023 roku.

PKP PLK kontynuuje też prace, które poprawią kolejowy dostęp do portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Łączna wartość tych robót to około 4,5 mld zł, a ich zakończenie zaplanowano na rok 2021.

PLK przypomniał, że obecnie w całej Polsce jest łącznie około 200 placów budów, gdzie prowadzone są prace na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.