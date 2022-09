PLK: remont linii Chorzów – Nakło Śl. z zachowaniem historycznych elementów stacji Bytom

Przebudowa hali peronowej stacji Bytom w ramach remontu linii kolejowej Chorzów Batory – Nakło Śląskie obejmuje historyczne przeszklenia oraz wykonanie wzmocnień – podały w środę PKP PLK. Układ torowy stacji zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącej nastawni bramowej – zaznaczyły PLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe rozesłały w środę informację o pracach na stacji Bytom, w ramach przebudowy odcinka linii kolejowej nr 131 między Chorzowem Batorym i Nakłem Śląskim. Prace na bytomskiej stacji rozpoczęły się od budowy tymczasowego peronu dla pociągów relacji Bytom - Gliwice (z dojściem od ul. Zabrzańskiej; ruch zostanie tam przeniesiony 13 września). Ruch pociągów w głównej relacji Chorzów Batory - Nakło Śląskie (i dalej do Tarnowskich Gór) jest wstrzymany.

"Na stacji będą trzy nowe perony, przygotowane z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Windy ułatwią komunikację. Będzie nagłośnienie i czytelne oznakowanie. Wymienione zostanie oświetlenie oraz zamontowane nowe ławki" - wymienił zarządca kolejowej infrastruktury.

"Projekt zakłada odnowienie hali peronowej nad peronami. Przebudowa obejmuje - zgodnie z ustaleniami pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi a miastem Bytom oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - historyczne przeszklenia oraz wykonanie wzmocnień. Takie rozwiązanie pozwoli na dodatkowe doświetlenie peronów, a także na odtworzenie zabytkowego charakteru stacji Bytom. Odnowione zostaną dwa przejścia podziemne, w tym przejście na perony" - podały PLK.

Przebudowa obejmie także wiadukt kolejowy w ciągu ul. Zabrzańskiej, Łagiewnickiej i Miarki. Zachowane mają zostać fronty konstrukcji stalowych oraz odtworzone powierzchnie ścian i gzymsów z cegły.

"Na stacji zostanie przebudowanych ok. 28 km torów, a także sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstanie Lokalne Centrum Sterowania Bytom, z którego dyżurni ruchu będą prowadzili pociągi na odcinku od Chorzowa Batorego do Radzionkowa. Układ torowy w stacji został zaprojektowany z uwzględnieniem istniejącej nastawni bramowej" - napisano w informacji PLK. O zachowanie efektownej poniemieckiej nastawni apelowali lokalni miłośnicy zabytków i kolei.

"Prace pozwolą na zwiększenie przepustowości stacji oraz rozdzielenie ruchu towarowego od pasażerskiego" - zasygnalizowały PLK.

Chodzi o część wartej ponad 1,5 mld zł brutto przebudowy magistrali węglowej w centralnej części woj. śląskiego. Po zawarciu umowy pod koniec 2020 r. z początkiem br. dobiegło końca projektowanie inwestycji. Prace i utrudnienia rozpoczęły się w połowie marca br. i są kontynuowane między Chorzowem Batorym a Chorzowem Starym. Obecnie front robót rozszerza się o odcinek Bytom Północny - Radzionków. Całość realizacji zakładana jest do końca 2024 r.

Na czas prac PLK ustaliły z przewoźnikami możliwą obsługę komunikacyjną. Na odcinku Katowice - Tarnowskie Góry funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi regionalne.

Wartą ponad 1,5 mld zł brutto umowę na przebudowę linii kolejowej nr 131 w centralnej części woj. śląskiego spółka PKP PLK zamówiła 18 grudnia 2020 r. To najbardziej wysunięty na południe odcinek tzw. magistrali węglowej. Prace obejmujące zaprojektowanie i wykonanie inwestycji wykonuje firma PORR.

Na nieodnowionych w poprzednich latach odcinkach LK131 Chorzów Batory - Nakło Śląskie wymieniona ma zostać nawierzchnia torów i sieć trakcyjna, poprawiana ma być geometria linii; zaplanowano przebudowę rozjazdów, remont lub budowę na nowo wiaduktów, ścian oporowych, a także nowe urządzenia sterowania ruchem.

Nie przewidziano budowy nowych torów dla ruchu aglomeracyjnego - powstanie jedynie trzeci tor na krótkim odcinku Chorzów Batory - Chorzów Miasto.

Perony mają zyskać m.in. nową nawierzchnię. W centrum Chorzowa ma powstać nowy peron przystanku Chorzów Uniwersytet w rejonie ul. Strzelców Bytomskich. Zaplanowano zmianę układu torowego stacji Bytom, a na głównym dworcu w tym mieście - oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji przedwojennej hali dworcowej - wraz z wymianą poszycia jej dachu. Na przystanku Bytom Północny perony mają być przesunięte w stronę ul. Strzelców Bytomskich.

Odcinek Chorzów Batory - Nakło Śląskie ujęto jako tzw. LOT A w zestawie przetargów zmierzających do realizacji unijnego projektu "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo", który przygotowano pod kątem dofinansowania środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20.

Pierwotnie cztery przetargi w trybie projektuj i buduj, dotyczące poszczególnych odcinków magistrali węglowej, PLK prowadziły od końca 2017 r. Dotyczyły one relacji: Chorzów Batory - Nakło Śląskie (koło Tarnowskich Gór - tzw. LOT A), Nakło Śląskie - Kalina (w pobliżu Herb - LOT B), Kalina - Rusiec Łódzki (LOT C) oraz Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice (LOT D).

We wrześniu 2019 r. podpisano umowę na LOT D (o długości 32,7 km; prace tam za 582 mln zł netto wykonuje spółka ZUE) oraz LOT C (o długości ponad 70 km; prace za 1,24 mld zł netto prowadzi PORR, w konsorcjum z Trakcją System) - oba te odcinki mają być gotowe w połowie 2023 r. Przetarg na LOT B (37,8 km) unieważniono, po czym we wrześniu 2021 r. zamówiono jedynie zaprojektowanie inwestycji.

