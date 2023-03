PLK rozstrzygnęły przetarg na budowę przystanku kolejowego Kraków Piastów

PKP Polskie Linie Kolejowe rozstrzygnęły przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego przystanku w krakowskiej Nowej Hucie – Kraków Piastów. Wybrana oferta opiewa na blisko 26,3 mln zł. Obiekt powstanie w ramach rządowego programu dot. budowy przystanków kolejowych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak wynika z informacji zamieszczonych na platformie przetargowej PKP PLK, w przetargu złożono cztery oferty, spośród których wybrana została najtańsza - na blisko 26,3 mln zł - zaproponowana przez firmę Swietelsky Rail Polska.

Jest to równocześnie jedyna propozycja, która mieści się w kosztorysie podanym przez zamawiającego. PLK zamierza bowiem przeznaczyć na realizację tego zadania 29,52 mln zł.

Przetarg dotyczy zaprojektowania i wybudowania nowego przystanku Kraków Piastów. Powstanie on w sąsiedztwie ul. Powstańców, w miejscu gdzie łączą się linie kolejowe w kierunku Kielc i Warszawy (nr 8) oraz w kierunku Podłęża (nr 95).

PLK wskazały, że wykonawca zaprojektuje i wybuduje przystanek w pełni dostępny dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Perony zostaną połączone schodami i windami z wiaduktem znajdującym się nad linią kolejową. Na peronach będą wiaty i ławki oraz tablice informacyjne i oznakowanie.

Zakończenie prac przy przystanku Kraków Piastów przewidziano na drugą połowę 2024 r.

Według zarządcy infrastruktury obiekt jest jednym z trzech nowych przystanków zaplanowanych do budowy w Krakowie w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Pozostałe dwa to: Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek. Przetargi na ich budowę PLK ogłosiły w lutym br. Zgodnie z planami oba obiekty powstaną do końca 2024 r.

W całej Małopolsce w ramach rządowego programu przystankowego przewidziano w sumie dziewięć nowych przystanków. Poza trzema w stolicy regionu, powstaną przystanki w: Pisarach, Dąbrówce i Nowym Sączu (dwa obiekty). Z przystanków Wolbrom Zachodni i Zator Park Rozrywki podróżni mogą już korzystać od grudnia 2022 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl