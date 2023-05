PLK wybierają projektanta budowy drugiego toru z Katowic do Orzesza

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wybiera wykonawcę dokumentacji budowy drugiego toru na odcinku Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice na linii nr 140 Katowice - Rybnik oraz budowy tam nowych przystanków w programie Kolej Plus.

To jeden z pięciu realizowanych w programie Kolej Plus projektów z woj. śląskiego, w których dotąd ruszyły przetargi na dokumentację - na siedem wszystkich, które mają być realizowane. Pięć z tych siedmiu projektów dotyczy bezpośrednio obszaru GZM i wiąże się z projektem Kolei Metropolitalnej - oparcia głównych przewozów pasażerskich w obrębie Metropolii o kolej. Liderami są tam samorządy GZM, która zapewnia samorządowy wkład do Kolei Plus.

Samorząd województwa jest liderem projektu odbudowy połączenia Jastrzębia-Zdroju z Katowicami, w którym postępowanie na dokumentację trwa od końca grudnia ub. roku. Zakłada on doprowadzenie częściowo nowych, a częściowo odbudowywanych linii kolejowych od Jastrzębia do linii Katowice - Rybnik w Orzeszu.

Z tym przedsięwzięciem wiąże się projekt Kolei Plus wnioskowany przez Mikołów, który zakłada budowę drugiego toru połączenia Katowice - Rybnik na odcinku linii Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice. GZM współpracuje tu z samorządem woj. śląskiego, który zapewnia część dofinansowania na terenie poza Metropolią (gmina Orzesze - ok. 30 mln zł).

W pozostałej części - w miastach Katowice, Mikołów i Łaziska Górne - to projekt metropolitalny. Jego wartość oszacowano na 460,5 mln zł, przy dotacji z Kolei Plus 345,4 mln zł.

Jak wynika z wcześniejszych informacji PLK, prace projektowe zadania "Zwiększenia zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych" przewidziano w latach 2023-26, a budowę - w latach 2026-29.

Przetarg na zaprojektowanie tej inwestycji ruszył w połowie lutego br.; jak wynika z informacji na platformie zamówień PLK, wpłynęło w nim jedenaście ofert. Przy budżecie (w zakresie podstawowym) 27,4 mln zł brutto, najtańszą ofertę, za ponad 8,5 mln zł brutto (plus niespełna 1 mln zł za opcję) złożyła spółka Databout. Cena najdroższej oferty (w zakresie podstawowym) to blisko 30,8 mln zł.

PLK wskazują, że planowana dobudowa drugiego toru między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem Jaśkowicami zwiększy przepustowość linii - będzie mogło kursować nią więcej pociągów między Katowicami a Rybnikiem, Raciborzem i dalej w kierunku Czech, a także - po odbudowie połączenia do Jastrzębia - w tym kierunku.

Projekt przewiduje budowę ogółem 20 km toru i sieci trakcyjnej, nowych przystanków w Mikołowie: Kamionka, Reta i Osiedle Mickiewicza oraz przebudowę stacji i przystanków: Mikołów, Orzesze oraz Łaziska Górne, gdzie zostaną dobudowane perony uwzględniające potrzeby osób z ograniczoną ruchowością.

PLK przypominają, że na liście podstawowej programu Kolej Plus w woj. śląskim jest siedem projektów o szacowanej wartości ok. 2 mld zł. Spośród nich ruszyły też już przetargi na zaprojektowanie odtworzenia alternatywnego kolejowego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami przez dzielnicę Murcki oraz odtworzenia połączenia pasażerskiego Bytomia z Rudą Śląską - Chebziem.

GZM zapewnia wkład własny w łącznej wysokości ponad 305 mln zł do sześciu projektów Kolei Plus, dzięki którym ma zostać odbudowanych, rozbudowanych lub przywróconych ruchowi pasażerskiemu ok. 100 km torów, a także powstać 14 przystanków osobowych.

Trasa wzdłuż linii kolejowej nr 140 na odcinku między przystankiem Katowice Piotrowice do odgałęzienia przy granicy Mikołowa i Łazisk Górnych została wybrana przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny jako tzw. wariant inwestorski odcinka planowanej linii kolejowej dużych prędkości nr 170 Katowice - Ostrawa.

