PLK wybierają projektanta odbudowy połączenia kolejowego Pyskowice – Pyskowice Miasto

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wybiera wykonawcę dokumentacji odbudowy jednotorowego połączenia ze stacji Pyskowice do przystanku Pyskowice Miasto w ramach rządowego programu Kolej Plus – wynika z platformy zamówień PLK.

To piąty z siedmiu realizowanych w programie Kolej Plus projektów z woj. śląskiego, w którym ruszył przetarg na dokumentację.

Pięć z tych siedmiu projektów dotyczy bezpośrednio obszaru GZM i wiąże się z projektem Kolei Metropolitalnej - oparcia głównych przewozów pasażerskich w obrębie Metropolii o kolej. Liderami są tam samorządy GZM, która zapewnia samorządowy wkład do Kolei Plus. Odbudowę połączenia Jastrzębie-Zdrój - Katowice koordynuje samorząd woj. śląskiego; przy odbudowie drugiego toru na odcinku Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice Metropolia współpracuje z urzędem marszałkowskim.

Jednym z przedsięwzięć metropolitalnych jest "Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto". Przetarg na zaprojektowanie odbudowy połączenia ruszył w połowie lutego br.; jak wynika z informacji na platformie zamówień, wpłynęło w nim sześć ofert.

Przy budżecie zamówienia (w zakresie podstawowym) nieco ponad 5,1 mln zł brutto, najtańszą ofertę, za niespełna 5,2 mln zł brutto (plus ponad 200 tys. zł za opcję) złożyła spółka Databout. Cena najdroższej oferty (w zakresie podstawowym) zbliża się do 10 mln zł.

Blisko 5-kilometrowa linia kolejowa nr 198, która powstała w latach 60. ub. wieku, wiodąc od stacji Pyskowice do przystanku Pyskowice Miasto w centrum tego 17-tysięcznego miasta, została zamknięta w 2000 r. Przystanek Pyskowice Miasto, do którego docierały pociągi elektryczne, był przez lata jednym z końcowych w dawnej sieci kolejowych połączeń regionalnych w dzisiejszym woj. śląskim.

Samorządowi Pyskowic zależy na odbudowie połączenia, dzięki któremu trasa wybranych kursów obecnego głównego połączenia aglomeracyjnego Kolei Śląskich - S1 relacji Częstochowa - Katowice - Gliwice mogłaby dalej, przez Gliwice Łabędy oraz peryferyjną stację Pyskowice docierać do centrum tego miasta, kilkaset metrów od pyskowickiego rynku.

Wcześniej pyskowicki samorząd zrealizował, przy wsparciu środków europejskich, węzeł przesiadkowy w centralnej części miasta, na Placu Wyszyńskiego. Początkowo planował także centrum przesiadkowe przy peryferyjnej stacji Pyskowice, na zrewitalizowanej w ostatnich latach przez PLK, linii kolejowej nr 132, która łączy m.in. Gliwice ze Strzelcami Opolskimi i Opolem.

Ostatecznie miasto zdecydowało o rewitalizacji zabytkowego dworca kolejowego z końca XIX wieku przy stacji Pyskowice pod kątem urządzenie w nim kawiarni internetowej, mediateki, sal dydaktycznych, konferencyjnych, a także umożliwiających organizację zajęć ruchowych czy warsztatów - uzyskując na ten cel dotacje z kilku projektów unijnych. Obsługę podróżnych na czynnej stacji Pyskowice ma zapewniać niewielka poczekalnia z automatami biletowymi. Inwestycje powinny zakończyć się przed końcem tego roku.

Ogółem na liście podstawowej programu Kolej Plus w woj. śląskim jest siedem projektów o szacowanej wartości ok. 2 mld zł.

Spośród nich trwają też przetargi PLK na zaprojektowanie odbudowy połączenia Jastrzębie-Zdrój - Katowice, powiązanej z tym przedsięwzięciem budowy drugiego toru na linii Katowice - Rybnik między Katowicami Ligotą, a Orzeszem Jaśkowicami, odtworzenie alternatywnego kolejowego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami przez dzielnicę Murcki oraz odtworzenie połączenia pasażerskiego Bytomia z Rudą Śląską - Chebziem.

Do sześciu projektów Kolei Plus w woj. śląskim o szacunkowej wartości 1,65 mld zł Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zapewnia wkład własny w łącznej wysokości ok. 317 mln zł. Dzięki nim ma zostać odbudowanych, rozbudowanych lub przywróconych ruchowi pasażerskiemu ok. 100 km torów, a także powstać 14 przystanków osobowych.

