PLK zakończyły modernizację linii od Częstochowy do magistrali węglowej

Modernizację ważnej w ruchu towarowym, modernizowanej linii kolejowej nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice zakończył już zarządca kolejowej infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe. Trwają jeszcze procedury certyfikacyjne zmierzające do podniesienia na niej dopuszczalnej prędkości.

Linia kolejowa nr 146 Wyczerpy - Chorzew Siemkowice to ważne głównie dla ruchu towarowego połączenie linii nr 1 Warszawa - Katowice z tzw. magistralą węglową (linia 131). Wartą prawie 215 mln zł umowę na modernizację tego połączenia na odcinku między Wyczerpami (to tzw. posterunek odgałęźny w dzielnicy Częstochowy o tej nazwie) i Chorzewem Siemkowicami (stacja węzłowa na magistrali węglowej) PLK podpisały z firmą ZUE w czerwcu 2017 r.

Prace te - w formule "projektuj i buduj" - rozpoczęły się w sierpniu 2017 r. Zgodnie z pierwotną umową wykonawca - obok m.in. wymiany torów, rozjazdów, urządzeń sterowania ruchem i remontów przejazdów czy obiektów inżynieryjnych - miał wymienić ok. 20 proc. sieci trakcyjnej. Następnie w maju 2018 r. PLK podpisały z tym samym wykonawcą wartą 35,5 mln zł umowę na tzw. zadanie uzupełniające, zakładające wymianę całej sieci trakcyjnej na 47 km linii.

Prace torowe i sieciowe zakończyły się wiosną ub. roku. Ogółem wymieniono tam prawie 50 km torów i sieci trakcyjnej, zmodernizowano 45 obiektów inżynieryjnych i zamontowano ogrzewane rozjazd - umożliwiając jazdę pociągów z prędkością do 60 km/h. Niezależnie, po raz kolejny rozszerzono zakres projektu: o budowę nastawni w stacjach Rząsawa, Cykarzew, Brzeźnica nad Wartą i Biała Pajęczańska.

Jak poinformowała we wtorek Katarzyna Głowacka z biura prasowego PLK, nowe nastawnie już pracują, a obecnie trwają procedury związane z nowymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym. Po zakończeniu tzw. certyfikacji szlaku pociągi będą mogły jeździć nim z zakładaną prędkością do 100 km/h. Umożliwi to przewożenie większej ilości ładunków i powinno zapewnić lepsze wykorzystanie możliwości w zdecydowanej większości jednotorowej trasy.

Projekt unijny "Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice" ma wartość 215 mln zł netto. Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20 wynosi 179 mln zł.

Według PLK odcinek Wyczerpy - Chorzew Siemkowice ma istotne znaczenie z punktu widzenia prowadzenia towarowego ruchu kolejowego. Jest kluczowym połączeniem między Częstochową, przez którą przebiega m.in. linia kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice, a linią kolejową nr 131 (tzw. magistralą węglową). PLK traktują modernizację linii nr 146 jako m.in. kontynuację prac na magistralach węglowej i nadodrzańskiej.

W poprzednich latach PLK remontowały już kluczowe odcinki linii kolejowej nr 1, m.in. zrewitalizowały odcinek Koluszki - Częstochowa. W 2014 r. zakończyła się modernizacja trasy między Zawierciem i Dąbrową Górniczą Ząbkowicami; a niedawno - odcinka tej linii między Częstochową i Zawierciem. Prace obejmują też różne odcinki linii nr 131.

W woj. śląskim oraz na terenach sąsiednich regionów PKP Polskie Linie Kolejowe dzięki remontom zwiększały w ostatnim czasie możliwości przewozu ładunków również m.in. na liniach: Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle, Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze, Katowice Ligota - Tychy oraz Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Dąbrowa Górnicza Wschodnia.

