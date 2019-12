PLK zakończyły prace na odcinku Żywiec – Węgierska Górka

Prace na odcinku linii kolejowej nr 139 między Żywcem i Węgierską Górką zakończył zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Warta ok. 35 mln zł inwestycja objęła m.in. wymianę 8 km torów i budowę nowych peronów na przystankach.

Modernizowany odcinek jest częścią linii z Katowic do Zwardonia na granicy ze Słowacją.

Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK podała, że po zakończeniu wszystkich robót pociągi osobowe będą mogły pojechać tamtędy nawet dwukrotnie szybciej niż dotąd - do 120 km na godz. To efekt wymiany ok. 8 km torów i sieci trakcyjnej.

Na przystankach Radziechowy Wieprz, Cięcina Dolna i Cięcina podwyższono perony i zainstalowano na nich nowe wiaty, ławki i gabloty informacyjne; dostosowano je też do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Prace objęły 7 mostów, m.in. nad rzeką Leśnianką i Sołą (o długości 63 m) oraz 14 innych obiektów inżynieryjnych. Zamontowano nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na 10 przejazdach kolejowo-drogowych wymieniono nawierzchnię. Na trzech z nich dodatkowo zainstalowano sygnalizatory. Przejazdy wyposażono w nowe oświetlenie i monitoring.

PKP PLK podpisały umowę na przebudowę trasy Żywiec-Węgierska Górka w maju 2018 r. Wykonawcą była spółka CTL Service. Wartość zadania wyniosła ok. 35 mln zł, zostało ono sfinansowanie z budżetu państwa.

Projekt jest częścią większej całości - modernizacji linii kolejowej nr 139 na odcinku od Czechowic-Dziedzic przez Bielsko-Białą do Zwardonia na granicy ze Słowacją.

Dotąd na linii 139 na południe od Czechowic-Dziedzic wykonano m.in. roboty między Bielskiem-Białą Lipnikiem i Wilkowicami Bystrą. Na modernizację czekają m.in. odcinki od Wilkowic Bystrej do Żywca i od Cięciny do Zwardonia.

Od nowego rozkładu jazdy, wprowadzanego 15 grudnia br., do słowackiej Żyliny pojedzie tamtędy pociąg TLK Rozewie, kursujący obecnie między Gdynią i Bielskiem-Białą.