PLK zamawiają dokumentację alternatywnego połączenia kolejowego Katowic z Tychami

Zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, prowadzi w programie Kolej Plus przetarg na opracowanie dokumentacji odtworzenia alternatywnego kolejowego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami – przekazała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

To jeden z czterech ogłoszonych dotąd pory przetargów w Polsce Kolei Plus, a jednocześnie pierwszy dotyczący sześciu projektów GZM w programie - zaznaczyli przedstawiciele Metropolii. Województwa śląskiego dotyczy też już przetarg PLK na dokumentację odbudowy połączenia Jastrzębia-Zdroju z Katowicami, gdzie liderem projektu jest samorząd województwa.

GZM zgłosiła do Kolei Plus m.in. sześć przyjętych do realizacji inwestycji, dzięki którym ma zostać odbudowanych, rozbudowanych lub przywróconych ruchowi pasażerskiemu ok. 100 km torów, a także powstać 14 przystanków osobowych. Inwestycje te wpisują się w projekt Kolei Metropolitalnej - oparcia głównych kierunków transportu publicznego w GZM na połączeniach kolejowych. Umowy ws. ich realizacji PLK i zainteresowane samorządy GZM zawarły na początku grudnia 2022 r.

Jak wynika z informacji GZM, pierwsze ogłoszone przez PLK postępowanie Kolei Plus w obszarze Metropolii dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu "przygotowania alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142".

"Bardzo się cieszymy, że pierwszy z przetargów dotyczący zgłoszonych przez nas projektów zostaje ogłoszony już niecały miesiąc po podpisaniu umów" - zaznaczył cytowany w informacji GZM pełnomocnik zarządu Metropolii ds. transportu szynowego Wojciech Dinges.

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla Katowic, czyli dla linii kolejowej 142, będzie bardzo ważne dla planowanego w przyszłości uruchomienia tam regularnego ruchu kolejowego w ramach Kolei Metropolitalnej" - dodał Dinges.

Projekt dotyczący przebudowanej w poprzednich latach jednotorowej linii kolejowej nr 142 Katowice Ligota - Tychy zakłada dokończenie jej rewitalizacji i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego poprzez budowę trzech skrzyżowań dwupoziomowych zamiast przejazdów kolejowo-drogowych. Powstać ma też mijanka w Katowicach Murckach.

Dzięki przywróceniu ruchu pasażerskiego między Katowicami Ligotą a Tychami, lepszy dostęp do pociągów mają zyskać mieszkańcy południowych dzielnic Katowic: Ochojca, Murcek, Kostuchny i Podlesia. Szacowany czas przejazdu Tychy - Katowice tym połączeniem ma wynieść 29 min.

Zakres obecnego przetargu PLK dot. linii 142 obejmuje m.in. przygotowanie koncepcji programowo przestrzennej, przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego, a także wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Oferty w przetargu można składać do 10 lutego. Czas przewidziany na opracowanie kompletnej dokumentacji to 32 miesiące od podpisania umowy. Wartość planowanego przedsięwzięcia dot. linii nr 142 jest wyceniana na ok. 143 mln zł netto.

Równolegle z pracami nad zamawianą dokumentacją projektową na linii 142 mają powstać zakontraktowane już przez PLK cztery przystanki pasażerskie: Katowice Kostuchna, Katowice Ochojec, Katowice Murcki, Katowice Podlesie Saska. Są one ważne m.in. wobec perspektywy pełnienia przez tę linię funkcji objazdowej podczas planowanej modernizacji głównej linii nr 137 z Katowic Ligoty do Tychów (gdzie planowana jest m.in. dobudowa drugiej pary torów dla ruchu aglomeracyjnego).

Dotychczasową przebudowę jednotorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej nr 142, łączącej katowicką stację w dzielnicy Ligota, przez dzielnice Murcki i Kostuchna, z pobliskimi Tychami i wykorzystywanej niegdyś także w ruchu pasażerskim, spółka PKP PLK zakończyła w 2019 r.

Celem tamtej inwestycji PLK było zwiększenie przepustowości połączenia dla ruchu towarowego oraz odciążenie w ten sposób zatłoczonego przez pociągi pasażerskie odcinka linii nr 139, czyli głównej trasy E65 między Katowicami i Tychami, na terenie GZM. Finansowane ze środków budżetowych prace kosztowały wówczas ok. 50 mln zł.

PLK w programie Kolej Plus m.in. ogłosiły już z końcem grudnia ub. roku przetarg na dokumentację odbudowy połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami.

To jeden z siedmiu projektów z woj. śląskiego, które dostały zapewnienie finansowania w programie Kolej Plus. Z tym przedsięwzięciem wiąże się projekt wnioskowany przez Mikołów (przy częściowym wsparciu GZM), który zakłada budowę drugiego toru na odcinku Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice na linii wiodącej m.in. z Katowic do Rybnika i Raciborza oraz dobudowę tam dodatkowych przystanków.

Pięć kolejnych projektów zakontraktowanych przez PLK z samorządami w ramach Kolei Plus dotyczy bezpośrednio obszaru GZM i wiąże się z projektem Kolei Metropolitalnej (w tym projekt dot. linii 142). Wkład własny do tych sześciu przedsięwzięć, przekraczający 305 mln zł, zapewnia GZM.

