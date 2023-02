PLK zamawiają dokumentację budowy drugiego toru z Katowic do Orzesza

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji budowy drugiego toru na odcinku Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice na linii Katowice - Rybnik oraz budowy tam nowych przystanków w programie Kolej Plus – podały w czwartek PLK.

To czwarty z siedmiu realizowanych w programie Kolej Plus projektów z woj. śląskiego, w którym ruszył przetarg na dokumentację. Pięć z tych siedmiu projektów dotyczy bezpośrednio obszaru GZM i wiąże się z projektem Kolei Metropolitalnej - oparcia głównych przewozów pasażerskich w obrębie Metropolii o kolej. Liderami są tam samorządy GZM, która zapewnia samorządowy wkład do Kolei Plus.

Samorząd województwa jest natomiast liderem projektu odbudowy połączenia Jastrzębia-Zdroju z Katowicami, w którym postępowanie na dokumentację trwa od końca grudnia ub. roku. Zakłada on doprowadzenie częściowo nowych, a częściowo odbudowywanych linii kolejowych od Jastrzębia do linii Katowice - Rybnik w Orzeszu.

Z tym przedsięwzięciem wiąże się projekt Kolei Plus wnioskowany przez Mikołów, który zakłada budowę drugiego toru połączenia Katowice - Rybnik na odcinku linii Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice. GZM współpracuje tu z samorządem woj. śląskiego, który zapewnia część dofinansowania na terenie poza Metropolią (gmina Orzesze - ok. 30 mln zł).

W pozostałej części - w miastach Katowice, Mikołów i Łaziska Górne - to projekt metropolitalny. Jego wartość oszacowano na 460,5 mln zł, przy dotacji z Kolei Plus 345,4 mln zł.

Jak podała w czwartek Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK, prace projektowe zadania "Zwiększenia zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych", na które ogłoszono właśnie przetarg, przewidziano w latach 2023-26, a budowę - w latach 2026-29.

Głowacka wskazała, że planowana dobudowa drugiego toru między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem Jaśkowicami zwiększy przepustowość linii, czyli będzie mogło kursować nią więcej pociągów między Katowicami a Rybnikiem, Raciborzem i dalej w kierunku Czech, a także - po odbudowie połączenia do Jastrzębia - w tym kierunku.

"W ramach zadania wybudowane zostanie 20 km toru i sieci trakcyjnej. Dostęp do kolei zwiększą nowe przystanki w Mikołowie: Kamionka, Reta i Osiedle Mickiewicza. Przewidziana jest przebudowa stacji i przystanku: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, gdzie również zostaną dobudowane perony uwzględniające potrzeby osób z ograniczoną możliwością poruszania się" - wyliczyła przedstawicielka PLK.

Podczas podpisania umowy z PLK na realizację tego projektu Kolei Plus wiceburmistrz Mikołowa Mateusz Handel mówił, że to ważna inwestycja dla miasta, zlikwiduje bowiem kolejowe "wąskie gardło" na linii nr 140 do Katowic.

"Dzięki niej zwiększy się przepustowość linii i częstotliwość uruchamianych składów, szczególnie w porannych i popołudniowych szczytach przewozowych" - zaznaczył Handel. "Inwestycja świetnie wpisuje się w świeżo wybudowane centrum przesiadkowe w Mikołowie" - dodał.

PLK przypominają, że na liście podstawowej programu Kolej Plus w woj. śląskim jest siedem projektów o szacowanej wartości ok. 2 mld zł. Spośród nich ruszyły też już przetargi na zaprojektowanie odtworzenia alternatywnego kolejowego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami przez dzielnicę Murcki oraz odtworzenia połączenia pasażerskiego Bytomia z Rudą Śląską - Chebziem.

GZM zapewnia wkład własny w łącznej wysokości ponad 305 mln zł do sześciu projektów Kolei Plus, dzięki którym ma zostać odbudowanych, rozbudowanych lub przywróconych ruchowi pasażerskiemu ok. 100 km torów, a także powstać 14 przystanków osobowych.

