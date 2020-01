PLK zamawiają wstępną dokumentację dla rozbudowy linii Katowice Ligota – Tychy

Dokumentację przedprojektową pod kątem zwiększenia przepustowości odcinka połączenia kolejowego Katowic z Tychami i Bielskiem-Białą, zamawiają PKP Polskie Linie Kolejowe. Chodzi m.in. o budowę dwóch torów dla przewozów aglomeracyjnych od Katowic Ligoty do Tychów.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej umieszczonej we wtorek na nowej platformie zakupowej PLK, zamówienie obejmuje odcinek głównej linii kolejowej nr 139 Katowice Ligota - Tychy o długości blisko 12 km, wraz z połączeniami odgałęziających się linii i przebudową stacji Tychy.

To element obszernego przedsięwzięcia pn. "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice". Pierwotnie miało być ono w całości realizowane w perspektywie finansowej 2014-2020.

Cały ten projekt miał, dzięki zwiększeniu przepustowości między Będzinem a Tychami, umożliwić tworzenie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tzw. Kolei Metropolitalnej. Ze względu na brak wystarczającego finansowania z unijnego instrumentu Connecting Europe Facility, PLK poinformowały jednak w 2017 r. o odłożeniu realizacji kluczowej części inwestycji na kolejne lata (teraz powstaje dokumentacja dla większości prac, fizycznie wykonane zostaną tylko w części).

Przetargi na wykonanie dokumentacji dla inwestycji (m.in. przygotowanie projektów budowlanych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń) PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły w grudniu 2015 r. Poszczególne odcinki od Będzina do Katowic Piotrowic od wiosny 2016 r. projektowało pięciu wykonawców (łączna wartość zamówień to ok. 42,1 mln zł). Kolejny projektowany odcinek to Tychy - Most Wisła (dla odcinka Most Wisła - Zabrzeg zamówiono w ub. roku prace budowlane).

Dotąd w zakresie plac przedprojektowych i projektowych, pokrywających się z planami dotyczącymi Kolei Metropolitalnej, nie było odcinka Katowice Ligota - Tychy. Teraz, jak napisano w opisie przedmiotu zamówienia, eksploatując ten odcinek linii nr 139 PLK dostrzegły szereg problemów, m.in. "niezadowalający stan techniczny obiektów inżynieryjnych, wyeksploatowane urządzenia sygnalizacji ruchu kolejowego, przestarzałą sieć trakcyjną i geometrię torów".

Ponadto PLK zdiagnozowały tam: niewystarczającą przepustowość odcinka Ligota - Tychy, spowodowaną dużym obciążeniem przewozami towarowymi, niewystarczającą przepustowość stacji Tychy, spowodowaną niedostosowaniem układu torowego, niedostosowanie obiektów obsługi pasażerów do potrzeb (kwestie rozmieszczenia lub braku przystanków i stacji) i ich zły stan, a także niewystarczającą infrastrukturę przeładunkową i ograniczenia możliwości obsługi długich pociągów towarowych (ponad 750 m).

Priorytetowymi celami inwestycji mają być m.in. poprawa przepustowości linii, skrócenie czasu jazdy i zwiększenie dostępności. Środkami do tego mają być dostosowanie linii do prognozowanych wielkości przewozów, osiągnięcie współczesnych parametrów technicznych, likwidacja skrzyżowań jednopoziomowych. Zakładana jest m.in. dobudowa w śladzie linii 139 dwóch torów szlakowych do prowadzenia pasażerskiego ruchu aglomeracyjnego. Inne założenie to osiągnięcie ciągłej prędkości co najmniej 160 km/h.

Zamawiana dokumentacja przedprojektowa obejmuje m.in. opracowanie studium wykonalności. Zasadnicza część zamówienia ma zostać wykonana w 289 dni od podpisania umowy, następnie PLK zdecydują o ew. opracowaniu dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu. Obecny termin składania ofert w tym przetargu to 3 marca br.

Zgodnie z dokumentacją zamówioną już pod kątem zwiększenia przepustowości linii dla Kolei Metropolitalnej założono m.in. zaprojektowanie zmiany układu dwutorowego na czterotorowy na odcinku Będzin - Sosnowiec Główny, zmianę układu dwutorowego na pięciotorowy na odcinku Sosnowiec Gł. - Szopienice Płd, a także zmianę układu dwutorowego na czterotorowy od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty. Przewidziano też budowę nowych peronów i przystanków.