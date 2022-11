PLK zamówiły budowę przystanków na linii przez dzielnicę Katowic - Murcki

Zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP PLK, zamówił budowę czterech nowych przystanków na zrewitalizowanej niedawno towarowej linii kolejowej nr 142. Przywrócone zostanie w ten sposób alternatywne połączenie pasażerskie Katowic z Tychami - przez dzielnicę Murcki.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę czterech przystanków, dzięki którym lepszy dostęp do kolei mają zyskać mieszkańcy południowych dzielnic Katowic PLK ogłosiły w lipcu br. W poniedziałek Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK poinformowała o podpisaniu wartych łącznie ponad 9 mln zł umów na prace przewidziane do IV kw. 2023 r.

Nazwy przystanków, to: Katowice Kostuchna, Katowice Ochojec, Katowice Murcki, Katowice Podlesie Saska. Perony mają być jednokrawędziowe, wyposażone m.in. w wiaty, oświetlenie oraz ułatwienia dla pasażerów z ograniczoną możliwością poruszania się. Inwestycja jest realizowana w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025".

"Zwiększanie dostępu do kolei w obszarze dużych aglomeracji sprzyja wyborowi tego środka transportu przez mieszkańców. Dzięki +Rządowemu programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-25+ także w obszarze aglomeracji śląskiej cztery nowe przystanki ułatwią podróże" - powiedział cytowany w informacji PLK wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

"Budowa czterech nowych przystanków w Katowicach będzie szczególnie korzystna dla mieszkańców południowych dzielnic miasta. Inwestycja z +Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-25+ pozwoli wykorzystać linię służąca obecnie do przewozów towarowych także na potrzeby lepszej komunikacji pasażerskiej" - dodał wiceprezes PLK Mirosław Skubiszyński.

Przedstawiciele PLK przypominają, że modernizacja trasy 142 Katowice Ligota - Katowice Murcki - Tychy jest zaplanowana do realizacji w ramach Programu Kolej Plus. Dzięki przebudowie, po ponad 30 latach możliwe będzie uruchomienie stałych połączeń pasażerskich tą linią.

Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice, zrewitalizowaną linią nr 142 przez dzielnicę Murcki, samorząd Katowic zgłosił do rządowego programu Kolej Plus przy wsparciu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Projekt został wybrany do dofinansowania w programie, podobnie jak pozostałe liniowe projekty GZM.

Przebudowę linii kolejowej nr 142, łączącej katowicką stację w dzielnicy Ligota, przez dzielnice Murcki i Kostuchna, z pobliskimi Tychami, spółka PKP PLK zakończyła w 2019 r. Połączenie odciąża odcinek głównej trasy E65 z Katowic w stronę Bielska-Białej, przede wszystkim w ruchu towarowym.

Celem inwestycji na jednotorowej, zelektryfikowanej linii było zwiększenie przepustowości połączenia dla ruchu towarowego oraz odciążenie w ten sposób zatłoczonego przez pociągi pasażerskie odcinka linii nr 139, czyli głównej trasy E65 między Katowicami i Tychami, na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Prace objęły wymianę na linii nr 142 łącznie 15 km torów, 14 rozjazdów, kompleksową przebudowę sieci trakcyjnej, remont dwóch wiaduktów i 16 przepustów oraz przebudowę siedmiu przejazdów kolejowo-drogowych. Zyskały one nowe oświetlenie i nawierzchnię drogową, a także nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

Inwestycję na linii objazdowej nr 142 Katowice Ligota - Tychy sfinansowano ze środków budżetowych w ramach projektu PLK "Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska". Prace za ok. 50 mln zł wykonała firma PORR.

Dzięki rewitalizacji pociągi towarowe mogą przejechać przez katowicki węzeł kolejowy z północy i południa z pominięciem stacji Katowice, głównie przez Katowice Ligotę - Katowice Ochojec - Katowice Murcki - Katowice Kostuchnę - Tychy (po linii nr 142). Dzięki temu odciążona została linia łącząca Katowice z Tychami (nr 139), czyli może nią kursować więcej pociągów pasażerskich.

Linia 142 jest istotnym element kolejowej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z północy województwa w kierunku południowym. Trasa zapewnia bezpośrednie połączenia z Jaworznem Szczakową, Mysłowicami i Gliwicami dla ruchu towarowego, bez przejazdu przez stację Katowice.

W woj. śląskim projekt przystankowy PLK obejmuje na liście podstawowej 13 lokalizacji. To m.in. Rybnik Niewiadom i Rybnik Niedobczyce, gdzie trwają już prace, a także Koniecpol Centrum, gdzie prace rozpoczną się pod koniec br.

