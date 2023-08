PLK zamówiły dokumentację połączenia Bytomia z Rudą Chebziem (aktualizacja)

PKP Polskie Linie Kolejowe zamówiły opracowanie dokumentacji odtworzenia pasażerskiego połączenia Bytomia z Rudą Chebziem w programie Kolej Plus. Plany to m.in. budowa 5 km torów i modernizacja 4 km, a także budowa dwóch przystanków.

To jeden z sześciu realizowanych w programie Kolej Plus projektów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a ośmiu dotyczących woj. śląskiego. Zakłada odtworzenie dotychczasowego połączenia kolejowego między Bytomiem i Rudą Chebzie wraz z budową potrzebnych łącznic, dwoma przystankami Bytom ul. Zabrzańska (w rejonie dzielnicy Bobrek) i Ruda Śląska Orzegów oraz inną potrzebną infrastrukturą.

Wartą blisko 9,9 mln zł brutto (w tym 8,8 mln zł dokumentacja, a 1,1 mln zł nadzór autorski) umowę przedstawiciele PLK podpisali w piątek z konsorcjum firm Mosty Katowice i Arcadis na bytomskim dworcu kolejowym. Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel nawiązał do prowadzonej m.in. na stacji w Bytomiu modernizacji połączenia kolejowego Chorzów Batory - Nakło Śląskie (na linii kolejowej nr 131, tzw. magistrali węglowej).

Ocenił, że to zadanie "ważne, bo ono mieści się w nitce korytarza C-E 65, łączy Śląsk z morzem". "Przechodzimy do fazy realizacyjnej związanej z programem Kolej Plus, kierowanym do wszystkich, którzy zechcieli złożyć wniosek. W tej chwili mamy na liście podstawowej programu ponad 40 lat projektów, w tym osiem w woj. śląskim - łączna wartość tych projektów to ok. 2 mld zł" - przypomniał Bittel.

Jak zaznaczył, piątkowa umowa dotyczy projektowania połączenia, które poprawi funkcjonowanie linii kolejowych w ramach Bytomia, Rudy Śląskie, Zabrza, w łączności ze stolicą metropolii, Katowicami, by usprawnić ruch kolejowy i dać szansę dostępu do linii kolejowych. Podkreślił, że powstaną nowe przystanki dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu.

"Niezwykle ważne przedsięwzięcie - można powiedzieć: kolejny raz dotrzymujemy słowa, bo ogłaszając program i mówiąc, że będziemy realizowali połączenia regionalne i lokalne, wspierając połączenie aglomeracyjne, dzisiaj to już się odbywa tutaj, na ziemi śląskiej" - podkreślił wiceszef MI dziękując kolejarzom prowadzącym program, wykonawcom, samorządowcom za złożenie wniosków i współfinansowanie projektów, parlamentarzystom oraz wojewodzie śląskiemu.

Pochodzący z Rudy Śląskiej wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły mówił, że tego typu inwestycje, jak ta, która teraz będzie projektowana, mają łączyć miasta, mają umożliwiać mieszkańcom poruszanie się. "Wszyscy wiemy, że jeśli aglomeracja śląska ma się rozwijać, to jednym z podstawowych elementów jest kolej, komunikacja, żebyśmy mogli docierać do swoich miejsc pracy. Żeby to nie było trudne, nie trwało długo, to trzeba inwestować w infrastrukturę" - akcentował.

"My, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, dokładnie ten program realizujemy - i to pokazuje, co stoi u podstaw tego naszego programu: stoi lepsze życie mieszkańców Bytomia, Rudy Śląskiej, dzielnic Godula, Chebzie w Rudzie Śląskiej, Kuźnicy, nowa stacja w Orzegowie" - wymieniał Wesoły. "Tego typu inwestycje to dokładnie realizacja naszego programu, w którego centrum jest bliskość z ludźmi" - przekonywał wiceszef MAP.

Na piątkowej uroczystości w Bytomiu przemawiali też lokalni posłowie PiS Wojciech Szarama, Barbara Dziuk i Jerzy Polaczek, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz wiceprezes PKP PLK Mirosław Skubiszyński.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zaprojektowane ma zostać odtworzenie połączenie między dwiema istniejącymi liniami kolejowymi nr 132 (na odcinku Bytom - Gliwice) oraz nr 137 (Katowice - Gliwice). Wykorzystany i zrewitalizowany zostanie przy tym odcinek jednotorowej linii nr 189 z Rudy Chebzia (na linii 137) do Zabrza Biskupic (na linii 132) między Chebziem, a dawnym posterunkiem Kuźnica na terenie Bytomia (4 km).

Powstaną też: nowa łącznica, odchodząca od linii 137 w rejonie przystanku Ruda Śląska w kierunku Orzegowa (1,8 km), odcinek od Orzegowa do Kuźnicy (1,4 km), łącznica z Kuźnicy do stacji Bytom śladem m.in. dawnej linii nr 188 (3 km) i nowe tory w stacji Chebzie (1 km). W efekcie pociągi z Bytomia będą mogły od Orzegowa pojechać zarówno w stronę Chebzia i Katowic, jak i Rudy Śląskiej, Zabrza oraz Gliwic.

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia planowana jest m.in. taka optymalizacja zaprojektowanej historycznie na prędkość 60 km/h geometrii linii 189, aby pociągi w postaci zespołów trakcyjnych mogły osiągać prędkość 80 km/h. Połączenia mają być zelektryfikowane, a czas przejazdu z Bytomia do Rudy Chebzia - zajmować 10 min.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami PLK prace projektowe dla zadania "Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica - Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze - Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska" będą realizowane w latach 2023-25.

Roboty budowlane mogłyby być prowadzone w latach 2026-28. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to ponad 270 mln zł. Bezpośrednim partnerem PLK w tym zadaniu jest samorząd Bytomia.

Do Kolei Plus Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zgłosiła m.in. sześć przyjętych do realizacji inwestycji, dzięki którym ma zostać odbudowanych, rozbudowanych lub przywróconych ruchowi pasażerskiemu ok. 100 km torów, a także powstać 14 przystanków osobowych. Inwestycje te wpisują się w projekt Kolei Metropolitalnej - oparcia głównych kierunków transportu publicznego w GZM na połączeniach kolejowych. Umowy ws. ich realizacji PLK i zainteresowane samorządy GZM zawarły na początku grudnia 2022 r.

