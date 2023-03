LOT prognozuje ponad 100 milionów złotych zysku w 2022 r.

Polskie Linie Lotnicze prognozują, że wypracowały ponad 100 mln złotych zysku w 2022 r. - poinformowała spółka. W ubiegłym roku LOT przewiózł 8 mln pasażerów, wykonując ponad 85 tys. lotów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT prognozuje, że w 2022 r. spółka wypracowała ponad 100 milionów złotych zysku netto. Narodowy przewoźnik zawdzięcza to 8 milionom przewiezionych pasażerów i przychodom przekraczającym 8 miliardów zł" - poinformował przewoźnik w informacji prasowej.

LOT przekazał, że w ubiegłym roku wykonał ponad 85 tys. lotów

"Prognozujemy, że wykonane operacje przyniosły nam ponad 100 milionów zł zysku netto i pozytywną rentowność na poziomie wyniku operacyjnego. Od początku pandemii COVID-19 PLL LOT nastawione są na maksymalne wykorzystanie rynkowych szans. Dlatego potrafiliśmy skutecznie spożytkować powrót na pokłady pasażerów biznesowych i odbicie, które nastąpiło w ostatnich miesiącach" - przekazał, cytowany w informacji prasowej, Michał Fijoł z zarządu PLL LOT.

Jak przypomniała spółka, w minionym roku pasażerowie mogli po raz pierwszy polecieć z Warszawy bezpośrednio do Mumbaju, Kairu oraz Baku. "Do stałego rozkładu siatki po długiej przerwie powrócił także Pekin. PLL LOT niezmiennie łączy Polskę z Europą Środkowo-Wschodnią, jak również Ameryką i Azją. W sezonie letnim samoloty PLL LOT wykonywały blisko 50 rejsów do USA tygodniowo" - podano.

Jak dodano, "świetne wyniki" osiągnęły też połączenia z Tel Awiwem oraz Stambułem.

Rok 2022 przewoźnik zamknął liczbą 167 połączeń - chodzi o loty regularne i czarterowe.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl