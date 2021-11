PLL LOT: w sezonie zimowym prawie 100 połączeń

W sezonie zimowym LOT zaoferuje prawie 100 połączeń: rejsy na trasach europejskich oraz długodystansowe, na Sri Lankę, do Stanów Zjednoczonych czy Kanady - podała spółka. Siatkę połączeń zaplanowano w oparciu o prognozy regulatorów lotniczych, popyt i restrykcje wjazdowe.

Jak przekazał przewoźnik, rejsy na sezon zimowy są już dostępne w systemach rezerwacyjnych.

Pasażerowie mogą wybierać spośród prawie 100 połączeń - w tym rejsów krajowych, do Europy oraz wybranych kierunków w Ameryce Północnej i Azji.

Mając na uwadze niepewność związaną z podróżowaniem w czasach pandemii, przewoźnik zniósł opłaty za dokonanie zmian w rezerwacji.

Berlin, Paryż, Kopenhaga

Chicago, Miami, Nowy Jork

Dubaj, Tokio, Seul

W ramach oferty rejsów średnio- i dalekodystansowych w sezonie zimowym pasażerowie LOT-u będą mogli wybrać się na Sri Lankę (pierwszy rejs zaplanowano na 7 grudnia) czy do Dubaju, dokąd LOT zwiększył częstotliwość z 3 do 4 rejsów tygodniowo. W zimowej siatce przewoźnika znalazły się też m.in.: Kanada (Toronto), Korea (Seul) oraz Japonia (Tokio).



LOT będzie obsługiwał zimą także połączenia krajowe między Warszawą a lotniskami regionalnymi. Przewoźnik poleci także z Krakowa i Lublina do Gdańska, a także z Krakowa do Olsztyna.



Jak przekazała spółka, pasażerowie, których rejsy nie wrócą do zimowego rozkładu, mają możliwość zmiany rezerwacji. Bilety można np. bezpłatnie wymienić na rejs w innym terminie czy skorzystać z wyboru nowej trasy podróży - w przypadku konieczności dopłaty do wyższej klasy rezerwacyjnej, LOT pokryje 200 PLN/50 EUR z wyliczonej kwoty.



Bilet można zamienić na voucher - ważny przez 12 miesięcy od daty wystawienia - na wszystkie połączenia dostępne w siatce LOT-u na następne 12 miesięcy, a także wystąpić o zwrot środków. Decyzję można podjąć w ciągu roku od daty zakupu biletu, a rezerwacją można zarządzać samodzielnie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie LOT.com.



W komunikacie podano, że mając na uwadze niepewność związaną z podróżowaniem w czasach pandemii, przewoźnik zniósł opłaty za dokonanie zmian w rezerwacji. Pasażerowie mają możliwość bezpłatnej zmiany daty i/lub kierunku podróży dowolną liczbę razy. Nowa oferta dotyczy biletów zakupionych do 31 grudnia br. na wszystkie połączenia LOT-u, w każdej dostępnej taryfie, w tym również najtańszej opcji Saver.

