PLL LOT zawieszą regularne połączenie Kraków - Chicago

Polskie Linie Lotnicze LOT zawieszą regularnego połączenia z Krakowa do Chicago z końcem letniego rozkładu lotów, czyli od końca października. Powodem jest sytuacja pandemiczna i niższy popyt na podróże. Planowane są cztery loty w okresie bożonarodzeniowym.

Jak poinformowało PAP w poniedziałek biuro prasowe przewoźnika, do końca października połączenia atlantyckie ze stolicy Małopolski będą wykonywane raz w tygodniu.

"Z myślą o licznej Polonii mieszkającej w Stanach Zjednoczonych i pasażerach, którzy często podróżują na tej trasie, by odwiedzić rodzinę i znajomych, LOT zdecydował się zaoferować bezpośrednie rejsy między Krakowem a Chicago także w okresie Świąt Bożego Narodzenia i ferii świątecznych" - zaznaczono.

Od 21 grudnia tego roku do 11 stycznia przyszłego roku zaplanowane są cztery loty, oferowane w poniedziałki. Bilety na te rejsy są dostępne w sprzedaży m.in. na stronie przewoźnika.

Przedstawiciele LOT zapowiedzieli, że przywrócenie połączenia z Krakowa do Chicago do regularnego rozkładu planowane jest z początkiem przyszłorocznego sezonu letniego, ale będzie to uzależnione od obostrzeń epidemicznych i lokalnych decyzji administracyjnych.

Przed wybuchem pandemii narodowy przewoźnik latał trzy razy w tygodniu na rasie Kraków - Chicago. We wrześniu zeszłego roku ogłoszono zamiar zwiększenia liczby tych połączeń w tegorocznym letnim rozkładzie do pięciu, a także uruchomienia nowej trasy - raz w tygodniu do Nowego Jorku. Wszystkie te plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

Przed pandemią plany na uruchomienie połączenia transatlantyckiego z Chicago do stolicy Małopolski miała także amerykańska linia American Airlines. Pierwotnie miało ono ruszyć w maju tego roku, a następnie - z powodu COVID-19 - przesunięto te plany na 2021 r. W lipcu linia poinformowała o całkowitym zaniechaniu tego zamiaru.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W ubiegłym roku przyjął ponad 8,4 mln podróżnych. Z powodu epidemii koronawirusa obiekt był zamknięty od połowy marca do 1 czerwca. Od tego czasu lotnisko z miesiąca na miesiąc odbudowywało statystykę pasażerów - o ile w czerwcu było ich 14,4 tys., to we wrześniu już ponad 247 tys.