PLL "LOT" zorganizuje 7 czarterów z Hiszpanii od 2 do 6 września

PLL "LOT" zorganizuje siedem lotów czarterowych z Hiszpanii od 2 do 6 września - poinformowała ambasada RP w Madrycie. Organizacja lotów jest związana z obowiązującym od 2 do 15 września zakazem ruchu lotniczego z 44 państwami.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od środy do 15 września będzie obowiązywać zakaz międzynarodowych połączeń lotniczych do 44 krajów m.in. do Hiszpanii, Malty, Mołdawii, Czarnogóry, czy Stanów Zjednoczonych. Warunkowo zakaz nie będzie stosowany do czarterów wykonujących loty na zlecenie organizatora turystyki.

Ambasada RP w Madrycie poinformowała, że jeśli lot z Hiszpanii do Polski został odwołany lub możliwe jest jego odwołanie w najbliższych tygodniach, ze względu na sytuację epidemiczną, sugerowane jest rozważenie skorzystania z alternatywnych form powrotu do Polski.

Ambasada podkreśliła, że granice Hiszpanii i Polski pozostają otwarte, a hiszpańskie lotniska obsługują loty do wielu europejskich państw, w tym także do tych sąsiadujących z Polską.

"Z Madrytu i Barcelony codziennie realizowane są połączenia lotnicze do Niemiec czy Francji. Szukając alternatywnych możliwości wyjazdu z Hiszpanii, korzystaj z popularnych wyszukiwarek lotów lub bezpośrednio ze stron przewoźników. Wiemy, że konieczność zmiany planów wypoczynku w Hiszpanii i powrotu do Polski to nie tylko ryzyko stresu, ale i strat finansowych. Przypominamy, że zgodnie z regulacjami prawa lotniczego można ubiegać się o zwrot kosztów od przewoźnika, który odwołał lot" - czytamy w komunikacie ambasady.