PLO po raz pierwszy od 30 lat kupiły statek typu Ro-Ro

Po raz pierwszy od 30 lat Polskie Linie Oceaniczne kupiły jednostkę typu Ro-Ro. Statkowi, zbudowanemu 10 lat temu w stoczni w duńskiej Odense, nadano imię POL MARIS.

"24 września 2020 r. Polskie Linie Oceaniczne weszły w posiadanie nowej jednostki typu Ro-Ro o pojemności 29004 GT i długości linii ładunkowej 3663 m. Statkowi zarejestrowanemu pod flagą maltańską nadano imię POL MARIS. POL MARIS wybudowany w Odense w 2010 r. zastąpił wysłużony M/V Żerań, sprzedany przez PLO w lipcu tego roku" - poinformowała we wtorek PAP Małgorzata Magda z sekretariatu PLO S.A.

Wyjaśniła, że statek jest obecnie pływa w czasowym czarterze między portami Rotterdam i Killingholme.

"Załogę stanowi 23 oficerów i marynarzy. W pierwszy rejs statek wyruszył pod dowództwem kapitana ż.w. Jacka Pietruszki" - podała przedstawicielka linii.

Szczegóły zakupu PLO przedstawią na konferencji prasowej w czwartek.

Jednostka ma długość 193 m, szerokość 23 m, a jej zanurzenie wynosi 7 m. Ma możliwość załadunku 512 TEU (kontenery dwudziestostopowe).

W czerwcu 1999 r. przedsiębiorstwo państwowe PLO zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Największym akcjonariuszem PLO jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN) Spółek ARP którego pełnomocnikiem jest IDA Management sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (44,85 proc.). Drugim co do wielkości akcjonariuszem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiadająca 38,53 proc. akcji. Pozostali akcjonariusze instytucjonalni to TUiR WARTA S.A.(12,22 proc.) oraz Stocznia Gdynia S.A. (w upadłości) posiadająca 1,88 proc. akcji. Akcjonariuszami PLO S.A. są również pracownicy i ich spadkobiercy, którzy posiadają łącznie 2,52 proc. akcji spółki.