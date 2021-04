Płock: Fortum planuje w tym roku inwestycje w sieć ciepłowniczą za ok. 11,5 mln zł

Ok. 11,5 mln zł planuje przeznaczyć w tym roku Fortum na inwestycje w sieć ciepłowniczą na terenie Płocka (Mazowieckie). Nakłady te mają objąć nowe przyłączenia i modernizację. W 2020 r. spółka na modernizację i rozbudowę płockiej sieci ciepłowniczej wydała ok. 7,5 mln zł.

"W 2021 r. Fortum planuje kontynuować inwestycje sieciowe w Płocku - na nowe przyłączenia i modernizację sieci chce przeznaczyć ok. 11,5 mln zł" - podała spółka we wtorkowym komunikacie.

Odnosząc się do planowanych przedsięwzięć, Fortum podało, że jednym z ważniejszych projektów spółki w Płocku, poprawiającym efektywność przesyłu ciepła jest zaplanowana na ten rok wymiana izolacji sieci napowietrznych zlokalizowanych w rejonie ulic: Przemysłowej, Kostrogaj, Długiej i Łukasiewicza. "Docelowo firma chce wymienić izolację na wszystkich estakadach w mieście. Projekt ten jest częściowo dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska" - wyjaśniono w informacji.

Fortum podkreśliło, że w ubiegłym roku na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w Płocku spółka przeznaczyła ok. 7,5 mln zł, w tym ok. 5,8 mln zł na podłączenie nowych odbiorców.

"W 2020 r. podłączyliśmy 48 nowych budynków w różnych rejonach Płocka. W połowie przypadków, czyli przy 24 nowych podłączeniach dostęp do sieci ciepłowniczej pozwolił na likwidację tzw. +kopciuchów+. To dla nas największy sukces, bo właśnie po to rozwijamy sieć ciepłowniczą, aby ograniczyć tzw. niską emisję i dzięki temu poprawić jakość powietrza, którym oddychamy w Płocku" - powiedział m.in. Rafał Ciesielski, kierownik sieci ciepłowniczej Fortum w Płocku, cytowany w komunikacie spółki.

W informacji podano, że w kończącym się właśnie sezonie grzewczym Fortum, do której należy sieć ciepłownicza w Płocku, dostarczyła mieszkańcom tego miasta 1 500 252 GJ ciepła, czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. "Najzimniejszym dniem w minionym sezonie grzewczym był 18 lutego 2020 r., kiedy średnia dobowa temperatura wyniosła minus 17,3 st. C. Tego dnia Fortum dostarczyło płocczanom 15 917 GJ" - przekazano w komunikacie, dotyczącym działalności Fortum na terenie Płocka.

