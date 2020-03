Płock: Mniej pasażerów w autobusach miejskich, więcej kursów

W związku z wprowadzonymi w ramach stanu epidemicznego ograniczeniami w przemieszczaniu się, Komunikacja Miejska (KM) w Płocku (Mazowieckie) ograniczyła liczbę pasażerów w autobusach, skierowała na trasy wszystkie swoje autobusy przegubowe i podwoiła kursy na niektórych liniach.

Jak poinformowała płocka KM, najważniejsza zmiana w ramach walki z koronawirusem to zasada, że w autobusie może przebywać tylko tylu pasażerów, ile wynosi tam połowa miejsc siedzących - krótkie autobusy, 12-metrowe, zabierają z przystanków od 11 do 15 osób, pojazdy przegubowe, zależnie od modelu, przewożą jednorazowo od 18 do 25 pasażerów.

"Jeszcze we wtorek na linie, co do których wiedzieliśmy, że wypełnienie autobusów będzie mogło przekraczać nowe normy, wysłaliśmy autobusy bisowe. Kierowcy poszczególnych autobusów już od wczoraj są w stałym kontakcie z dyspozytorami, informując o aktualnej sytuacji odnośnie liczby pasażerów oraz ewentualnych potrzeb, w tym uruchomienia wozów rezerwowych" - powiedziała w środę PAP rzeczniczka płockiej KM Kinga Wochowska.

Zaznaczyła, że w związku z obowiązującymi ograniczeniami w korzystaniu ze środków transportu publicznego płocka KM skierowała na linie miejskie wszystkie autobusy przegubowe. Dodała, że na bocznych szybach oraz na drzwiach każdego autobusu jest informacja dla pasażerów o maksymalnej ich liczbie w danym pojeździe.

"W praktyce widzimy, że pasażerowie starają się stosować do nowych norm, choćby w przypadku zajmowania miejsc w autobusie w taki sposób, aby zachować odstęp pustego rzędu foteli" - przyznała rzeczniczka płockiej KM.

Według niej w ostatnim czasie w związku z sytuacją epidemiologiczną znacznie zmalała tam liczba osób korzystających z autobusów miejskich. "To obecnie mniej więcej 30 proc. ogólnej liczby pasażerów, którzy wcześniej podróżowali naszymi autobusami" - dodała Wochowska.

Zwróciła przy tym uwagę, że poza godzinami porannymi i popołudniowymi, gdy z autobusów płockiej KM korzystają osoby dojeżdżające do pracy i powracające z niej, największą liczbę pasażerów stanowią obecnie osoby starsze.

"Zdarza się na przykład, że po porannym szczycie musimy podstawiać autobus bisowy, bo autobusem jeżdżą seniorzy" - podkreśliła Wochowska.

Komunikacja Miejska w Płocku zaapelowała do pasażerów o stosowanie się do wprowadzonych regulacji. "Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z komunikacji - jeśli połowa miejsc siedzących będzie zajęta, apelujemy o pozostanie na przystanku i oczekiwanie na kolejny kurs" - podkreślono w komunikacie spółki.

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali we wtorek m.in., że w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. środki publicznego transportu zbiorowego będą mogły przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. Wprowadzone ograniczenia, dotyczące transportu publicznego, w tym np. zajmowania miejsc w autobusach miejskich, mają minimalizować zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Już na początku marca płocka KM, rozszerzając działania profilaktyczne w związku z koronawirusem, zawiesiła możliwość korzystania przez pasażerów z guzika otwierającego drzwi autobusów, który znajduje się na zewnątrz tych pojazdów. Od tego czasu autobusy są też częściej wietrzone. Wcześniej, bo już z końcem stycznia, zaostrzono tam procedurę mycia autobusów - w pojazdach tych codziennie dezynfekowane są miejsca, z którymi pasażerowie mają najczęstszy kontakt, jak np. poręcze, przyciski, kasowniki i biletomaty.