Płock: Na Mazowieckiej Uczelni Publicznej powstanie położnicze centrum symulacji medycznych

W 2021 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku rozpocząć ma działalność Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych przeznaczone do kształcenia na kierunku położnictwo. W ramach projektu, przy wsparciu unijnym, powstanie m.in. sala do ćwiczeń umiejętności położniczych.

We wtorek rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku dr hab. Maciej Słodki podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizację projektu "|Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych". Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 2,1 mln zł, przy czym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie niemal, 1,8 mln zł.

Jak poinformowała Mazowiecka Uczelnia Publiczna, mające tam powstać centrum symulacji medycznych dla kierunku położnictwo, wspólnie z oddanym w 2019 r. podobnym centrum dla specjalizacji pielęgniarstwo, "stworzą kompleksową nowoczesną bazę do kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych - przyszłych pielęgniarek i położnych".

Tworzenie tam Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych, które będzie przeznaczone do kształcenia na kierunku położnictwo, rozpocznie się w czerwcu. W ramach projektu powstaną m.in. wysokiej wierności sala porodowa wraz z pomieszczeniem kontrolnym, a także sala do ćwiczeń umiejętności położniczych.

"Pracownie zostaną wyposażone m.in. w zaawansowane symulatory porodowe, zaawansowane symulatory noworodka, fantomy do badań ginekologiczno-położniczych, fantomy noworodka oraz zestawy trenażerów. Umożliwią one przygotowanie studentów do sprawnego, efektywnego i bezpiecznego wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiet ciężarnych, rodzących, noworodków, dziewczynek i kobiet zdrowych oraz z problemami ginekologicznymi" - zaznaczyła Mazowiecka Uczelnia Publiczna we wtorkowym komunikacie.

Jak zapowiedziała, dla pracowników dydaktycznych oraz studentów zaplanowano również szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Podkreśliła przy tym, że "dodatkowym atutem projektu jest współpraca merytoryczna ze specjalistami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku".

"Zgodnie z harmonogramem projektu centrum rozpocznie działalność najpóźniej w czwartym kwartale 2021 r." - podała Mazowiecka Uczelnia Publiczna. Wyjaśniła zarazem, że projekt "Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych" realizowany jest tam w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i obejmuje działanie "wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych".

W październiku 2019 r. w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku minister zdrowia Łukasz Szumowski otworzył Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej służące do praktycznych ćwiczeń zawodowych w ramach kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwa.

Szef resortu zdrowia ocenił wtedy, że właśnie takie placówki edukacyjne umożliwiają przygotowanie kadr medycznych, w tym np. pielęgniarek czy położnych, do w pełni profesjonalnej opieki nad pacjentem.

"Studenci muszą wykształcić w sobie takie umiejętności, żeby postępowanie ratujące życie pacjenta było tak naprawdę odruchem" - podkreślił. Szumowski informował wówczas m.in., że płockie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej to kolejna taka placówka edukacyjna w Polsce, a docelowo powstanie ich w sumie 35 - łączny koszt ich utworzenia wynosi blisko 93 mln zł.

Jak informowała w 2019 r. płocka Mazowiecka Uczelnia Publiczna, centrum symulacji medycznej do kształcenia pielęgniarek powstało tam w ramach współfinansowanego z funduszy unijnych projektu poprawy jakości kształcenia, a koszt inwestycji wyniósł ponad 2,58 mln zł.