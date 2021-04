Płock: Na terenie zakładu PKN Orlen sokoły wędrowne oczekują potomstwa - wykuło się pierwsze pisklę

Na terenie głównego zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku, w budce na kominie Instalacji Oczyszczania Spalin (IOS), wykluło się we wtorek pisklę sokoła wędrownego. Para żyjących tam ptaków tego gatunku - Werwa i Rafik - czeka na dalszy przychówek z trzech pozostałych jaj.

Informując, że we wtorek wykluło się pierwsze pisklę sokoła wędrownego z czterech oczekiwanych, PKN Orlen przekazał mediom film potwierdzający to wydarzenie, który jednocześnie został opublikowany w internecie: https://youtu.be/OR82uoAUjVM. Jak przypomniano w komunikacie, płocki koncern jest partnerem wspierania odbudowy populacji sokoła wędrownego w Polsce.

W informacji oznajmiono jednocześnie, iż w związku z tym, że "w budce na kominie Instalacji Oczyszczania Spalin (IOS) w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku para sokołów wędrownych złożyła i wysiaduje cztery jaja", Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" organizuje konkurs na imiona dla piskląt.

Jak zapowiedział płocki koncern, od 21 kwietnia na stronie internetowej http://www.peregrinus.pl/pl/plock "można będzie zgłaszać propozycje imion męskich i żeńskich dla młodych sokołów", natomiast w drugim etapie konkursu, który planowany jest od 11 do 16 maja, ruszy głosowanie on-line na najciekawsze propozycje.

"O wynikach konkursu na sokole imiona poinformujemy maksymalnie do tygodnia od zakończenia głosowania, czyli do 23 maja na stronie http://webcam.peregrinus.pl/pl/plock i na www.facebook.com/PeregrineProjectPoland" - zapewnił PKN Orlen.

Budki lęgowe dla ptaków drapieżnych w głównym zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku, jak przypomina koncern, zostały umieszczone przy współpracy ze "Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół" już w 1999 r. - dwie budki zainstalowano wtedy na wysokich kominach zakładowej elektrociepłowni i Instalacji Clausa, natomiast trzecia budka pojawiła się 16 lat później na nowym kominie IOS.

"Pierwszy lęg sokołów wędrownych na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku odnotowano w maju 2002 r." - zaznaczył PKN Orlen. Zwrócił też uwagę, że w ocenie sokolników dotychczas funkcjonowało tam najdłużej tego typu produktywne stanowisko lęgowe w Polsce, "gdyż nieprzerwanie każdego roku przez 14 lat sokoły wyprowadzały młode, co dla tego gatunku jest rzadkością".

Jak podkreślono w informacji, "w latach 2002-15 jedna para sokołów wyprowadziła z płockiego gniazda 42 pisklęta". "To także potwierdzenie dobrych warunków przyrodniczych na terenie rafinerii" - ocenił PKN Orlen. Wyjaśnił, że wszystkie wyklute w naturze, jak również reintrodukowane sokoły wędrowne w Polsce, także te urodzone i wychowanie w płockim koncernie, są obrączkowane.

W maju 2020 r. PKN Orlen informował, że na terenie jego zakładu głównego w Płocku wykluły się trzy pisklęta sokoła wędrownego. Koncern podawał wówczas, iż ptaki tego gatunku wychowały tam dotąd 51 piskląt, w tym cztery z adopcji.

PKN Orlen podkreśla, że jeżeli obecny lęg zakończy się sukcesem to łącznie 55 piskląt sokoła wędrownego trafi do natury dzięki płockiemu koncernowi, który od blisko 20 lat uczestniczy jako partner w programie wspierania odbudowy populacji tego gatunku w Polsce. "Razem z sokołami z czeskich rafinerii Grupy Orlen - Litvinow i Kralupy nad Wełtawą - to już 85 ptaków, które po narodzinach i dzieciństwie spędzonym w kompleksach produkcyjnych zasilą środowisko naturalne" - informuje koncern.

