Płock: Najwyższy komin w zakładzie głównym PKN Orlen czasowo wyłączony - kontrola techniczna

W głównym zakładzie PKN Orlen w Płocku (Mazowieckie) czasowo wyłączony zostanie z pracy najwyższy, ponad 200-metrowy, komin na instalacji Clausa. Powodem jest badanie stanu technicznego. Do czasu ponownego uruchomienia, co planowane jest ok. 6 listopada, jego funkcję przejmie komin rezerwowy.

Informując o planowanym wyłączeniu najwyższego komina w głównym zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku spółka podała, że nastąpi to w poniedziałek. Wyjaśniła też, że "proces przełączenia emisji z jednego komina do drugiego jest standardową praktyką, wymaganą w przypadku przeprowadzenia zaplanowanych badań kontrolnych stanu technicznego emitora".

"W zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku zostanie wyłączony z pracy najwyższy, ponad 200-metrowy komin znajdujący się na instalacji Clausa. Do czasu jego ponownego uruchomienia, które planowane jest ok. 6 listopada br., jego funkcję przejmie komin rezerwowy" - podał PKN Orlen w poniedziałkowym komunikacie "OrlenInfo".

PKN Orlen w informacji dla mieszkańców Płocka zaznaczył jednocześnie, że "w związku z prowadzonymi procesami do 6 listopada mogą, ale nie muszą, wystąpić wyczuwalne zapachy charakterystyczne dla branży naftowej". "Niewykluczone, że będą wyczuwalne szczególnie przy zmiennych warunkach atmosferycznych, za co z góry serdecznie przepraszamy" - oznajmiła spółka.

PKN Orlen zaznaczył, że "w celu ograniczenia wszelkich niedogodności zapachowych, do zastępczego komina dozowany będzie specjalny środek w postaci aerozolu zmniejszającego oddziaływanie zapachowe". Spółka zapewniła, iż "preparat jest bezpieczny dla ludzi i środowiska".

"Przegląd stanu technicznego komina będzie realizowany pod bieżącą kontrolą służb technologicznych oraz służb ochrony środowiska. Ponadto poziom wartości emisji będzie na bieżąco monitorowany przy pomocy funkcjonującego systemu ciągłych pomiarów" - podkreślił płocki koncern.

Znajdujący się w Płocku główny zakład produkcyjny PKN Orlen to największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny i zarazem jeden z największych tego typu w Europie. Spółka ogłosiła w poniedziałek czasowe wyłączenie z eksploatacji komina instalacji Clausa i przeniesienia emisji na komin rezerwowy za pośrednictwem uruchomionego przez nią w lutym 2019 r. bezpłatnego systemu komunikatów dla mieszkańców miasta - "OrlenInfo".

W ramach tego systemu, subskrybenci pocztą elektroniczna lub SMS-ami otrzymują bieżące wiadomości m.in. o działalności głównego zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku, a także o wydarzeniach organizowanych lub wspieranych przez spółkę i Grupę Orlen.