Płock: Powstała tłocznia ścieków, jedna z największych w Polsce - inwestycja przy wsparciu unijnym

W Płocku (Mazowieckie) powstała jedna z największych w Polsce tłoczni ścieków o wydajności ok. 850 metrów sześc. na dobę, jako alternatywne rozwiązanie dla istniejącej przepompowni. Budowa trwała rok. Koszt inwestycji, zrealizowanej m.in. przy wsparciu unijnym, to ponad 3,9 mln zł brutto.

Jak poinformował w poniedziałek podczas konferencji prasowej prezes spółki gminnej Wodociągi Płockie Andrzej Wiśniewski, nowo wybudowana tłocznia obsługuje bardzo dużą zlewnię ścieków, która cały czas się rozbudowuje - z osiedli Borowiczki, Imielnica, a także z pobliskiej miejscowości Gulczewo.

"Ponieważ ilość ścieków zwiększyła się kilkukrotnie, musieliśmy wybudować nową, dużą tłocznię. Do potężnej komory - studni zamontowano gotowe urządzenie tłoczące z pompami, gdzie ścieków nie widać. Dzięki temu nie ma przykrego zapachu. To pierwsza tłocznia w Płocku i jedna z największych w Polsce" - powiedział Wiśniewski.

Jak wyjaśnił prezes Wodociągów Płockich, nowo powstały obiekt umożliwia tłoczenie średnio ok. 850 metrów sześc. ścieków na dobę na wysokość ok. 50 metrów, co w pełni zaspokaja obecne potrzeby i uwzględnia rezerwę w przypadku dalszej rozbudowy okolicznych osiedli.

"Będziemy temu obiektowi się przyglądali, jak wygląda eksploatacja, bo to jest chęć do tego, żeby wszystkie przepompownie, a mamy ich w Płocku prawie 60, może poza jedną, zastępować takimi tłoczniami" - zapowiedział Wiśniewski.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podkreślił, że oddanie do użytku tłoczni ścieków to poprawa bezpieczeństwa odprowadzania ścieków i komfortu życia mieszkańców.

"Tego typu inwestycje, może mało efektowne, są ważne dla funkcjonowania miasta" - stwierdził prezydent Płocka. Dodał, iż w ramach porządkowania tam gospodarki wodno-ściekowej prowadzone będą kolejne przedsięwzięcia, także z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

"W najbliższej perspektywie unijne na te inwestycje będziemy pozyskiwać kolejne środki unijne oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - zaznaczył Nowakowski.

Tłocznia ścieków powstała u zbiegu ul. Mazowieckiej i Chełmińskiej na peryferiach Płockich. Wykonawcą robót była spółka JARMAR z Woli Łąckiej, przy czym podwykonawcą i zarazem producentem urządzeń tłoczni była spółka ECOL-UNICON z Łodzi.

Według spółki Wodociągi Płockie, koszt inwestycji, która trwała rok, wyniósł ponad 3,9 mln zł, z czego ponad 2 mln pochodziło z unijnej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a pozostałą część stanowiły środki własne z preferencyjną pożyczką Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach przedsięwzięcia powstał dodatkowo budynek, w którym znajduje się agregat prądotwórczy wraz z częścią socjalną i rozdzielnią, zlikwidowano też zbędne elementy istniejącej przepompowni ścieków, w tym - jak przekazała spółka Wodociągi Płockie - w celu "zoptymalizowania zużycia energii, poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz stworzenia rezerw wraz z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych".

Podobne tłocznie ścieków istnieją m.in. w Warszawie, Łodzi i Sieradzu.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl