Płock: Powstanie zakład elementów dla przemysłu energetycznego, rafineryjnego i petrochemicznego

Spółka Industrie Service Płock zamierza wybudować do końca tego roku w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznego (PPPT) zakład produkcji i prefabrykacji elementów stalowych i metalowych dla przemysłu energetycznego, rafineryjnego i petrochemicznego. Koszt inwestycji to ok. 18,5 mln zł.

W środę na terenie PPPT, podmiotu, w którym po połowie udziałów posiadają PKN Orlen i gmina-miasto Płock, odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę zakładu Industrie Service Płock. Zatrudnienie znajdzie tam docelowo, jak poinformowały PPPT i Urząd Miasta Płocka, minimum 50 nowych pracowników.

"W nowym zakładzie wytwarzane będą konstrukcje stalowe oraz prefabrykaty dla rurociągów przemysłowych" - oznajmił w komunikacie PPPT, odnosząc się do szczegółów inwestycji spółki Industrie Service Płock. Podano, że w zakładzie odbywać się będzie również "produkcja zbiorników, cystern oraz wszelkiego rodzaju elementów instalacji przemysłowych".

"Zakład produkcji i prefabrykacji elementów stalowych i metalowych stanowi kluczową inwestycję w ramach dynamicznego rozwoju działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Industrie Service Płock" - ocenił PPPT. Podkreślił, że inwestycja Industrie Service Płock "pozwoli na znaczący wzrost potencjału spółki w branży usług specjalistycznych dla przemysłu sektora energetycznego, rafineryjnego i petrochemicznego".

PPPT przekazał, że podpisana umowa z generalnym wykonawcą zakładu Industrie Service Płock, którym jest spółka Zeman HDF, "zakłada zakończenie budowy do końca 2021 r.", przy czym "szacowany całkowity koszt inwestycji to ok. 18,5 mln zł". "W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie docelowo minimum 50 nowych pracowników" - zaznaczono w komunikacie.

Urząd Miasta Płocka, informując o budowie zakładu spółki Industrie Service Płock, zapowiedział, że "w pierwszym etapie powstanie zespół obiektów na obszarze ok. 1,5 ha, którego najważniejszą częścią będzie kompleks produkcyjny z magazynem". W jego sąsiedztwie, jak przekazał płocki samorząd, powstanie biurowiec o powierzchni użytkowej ponad 1000 mkw. "Firma będzie prowadzić w nim szkolenia spawalnicze, izometryczne i monterskie, a także kursy z systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdrowiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków" - podkreślono w informacji.

Według płockiego Urzędu Miasta "na terenie i w obrębie stref inwestycyjnych PPPT działa obecnie dziewięciu inwestorów z różnych sektorów produkcji, m.in. chemicznego, obróbki metali, produkcji opakowań, dystrybucji części dla rolnictwa, którzy zatrudniają łącznie blisko 250 osób".

PPPT podał, że Industrie Service Płock jest spółką założoną w 2018 r. i "powiązaną właścicielsko z zagranicznymi udziałowcami, specjalizującymi się w remontach i modernizacjach na terenie największych kompleksów przemysłowych w Europie". Profil jej działalności stanowi montaż i prefabrykacja konstrukcji stalowych, wykonywanie montażu i demontażu rurociągów, remonty elementów instalacji, oraz produkcja półfabrykatów rurociągów, rur i zbiorników. Spółka zajmuje się też serwisem.

PPPT funkcjonuje od 2004 r. i zarządza obszarem inwestycyjnym o powierzchni ok. 200 ha. W 2014 r. PPPT został koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego. W kwietniu 2019 r. PKN Orlen zainaugurował na terenie PPPT budowę innowacyjnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, informując, że koszt tej inwestycji to ok. 184 mln zł.

