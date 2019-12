Płock: Projekt budżetu na 2020 r. - dochody ponad 1 mld 115 mln zł, wydatki ponad 1 mld 173 mln zł

Projekt budżetu Płocka (Mazowieckie) na 2020 r. zakłada ponad 1 mld 115 mln zł dochodów oraz 1 mld 173 mln zł wydatków.

Projekt budżetu Płocka na 2020 r., nad którym tamtejsi radni będą obradowali z końcem grudnia, przedstawił w poniedziałek prezydent miasta Andrzej Nowakowski (PO). Według tego dokumentu, dochody bieżące Płocka w 2020 r. mają wynieść 1 mld 20 mln zł, a wydatki bieżące 927 mln zł. Z kolei planowane na przyszły rok dochody majątkowe miasta to 95 mln zł, a wydatki majątkowe ponad 246 mln zł.

"Struktura dochodów w 2020 r. jest porównywalna do 2019 r. z jednym małym wyjątkiem, niestety, gdyż mamy niższe udziały w podatkach budżetu państwa o blisko 30 mln zł. Jest to efekt także działań, które wprowadził rząd. Zakładamy, że będzie niestety niższy PIT i niższy CIT" - powiedział na konferencji prasowej prezydent Płocka. "Rok przyszły jest to właściwie chyba pierwszy raz, kiedy PIT musieliśmy założyć niższy niż w roku bieżącym" - dodał Nowakowski.

Według projektu budżetu Płocka na 2020 r., dochody stanowiły będą tam m.in.: podatek od nieruchomości 243 mln zł, udziały w podatkach budżetu państwa - 259,2 mln zł, w tym PIT - 199,2 mln zł, a CIT - 60 mln zł, subwencja ogólna - 213,5 mln zł, dotacje celowe z budżetu państwa - 183,1 mln zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 52,7 mln zł.

Projekt budżetu Płocka na 2020 r. przewiduje, że najistotniejszymi wydatkami bieżącymi będą wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą, które wyniosą 358,7 mln zł, przy czym znaczącą pozycję w tych wydatkach stanowi również pomoc społeczna, polityka społeczna oraz rodzina, na którą przeznaczono 216,4 mln zł. Z kolei wydatki majątkowe Płocka w 2020 r., według projektu budżetu miasta, zostały zaplanowane na poziomie 246,7 mln zł - największe nakłady, bo w wysokości 120,3 mln zł, mają zostać przeznaczone na transport i łączność, co związane jest głównie z rozwojem infrastruktury drogowej.

Wśród największych inwestycji, jakie obejmuje plan budżetowy Płocka na 2020 r., znalazły się m.in.: drugi etap rozwoju infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - 42,5 mln zł oraz początek modernizacji stadionu im. Kazimierza Górskiego - 37,5 mln zł, a także rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj na peryferiach miasta wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo - 34 mln zł.

Jednym z przedsięwzięć, które zostały wpisane do zamierzeń inwestycyjnych Płocka w 2020 r. jest także zagospodarowanie Placu Nowy Rynek w centrum miasta wraz z budową sali koncertowej - 7 mln zł.

Projekt przyszłorocznego budżetu Płocka zakłada, że źródłami finansowania wydatków majątkowych będą w tym czasie: środki własne - 127,1 mln zł, emisja obligacji, kredyt długoterminowy - 58,3 mln zł, środki z Unii Europejskiej - 50,3 mln zł oraz inne środki zewnętrzne - 11 mln zł.

Radni Płocka będą obradować nad uchwałą budżetową dla miasta na 2020 r. na sesji zwołanej na 30 grudnia.