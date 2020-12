Płock: Staż w Orlen Projekt dla studentów Politechniki Warszawskiej

Studenci filii Politechniki Warszawskiej w Płocku odbędą staże w spółce Orlen Projekt. To kontynuacja programu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”. Staże umożliwią studentom zdobycie doświadczenia zawodowego, a spółce z Grupy Orlen budowę zaplecza kadry - podał PKN Orlen.

Jak przekazał w środę płocki koncern, z tytułu odbywania stażu uczestnikowi przysługiwać będzie stypendium stażowe w wysokości 600 zł brutto; zakończenie projektu, realizowanego m.in. przy współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu, planowane jest na czerwiec 2021 r.

"Kolejni studenci Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku rozpoczną staże w ramach programu +Zaprojektuj z nami swoją przyszłość+. Kontynuacja wspólnej inicjatywy Orlen Projekt, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz uczelni umożliwi im zdobycie doświadczenia zawodowego, a spółce z Grupy Orlen budowanie zaplecza wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej" - podał PKN Orlen.

Według koncernu, uczestnicy programu będą mogli brać udział m.in. w tworzeniu koncepcji programowo-przestrzennych, w powstawaniu dokumentacji projektowej oraz w realizacji projektów z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technik i technologii; w ramach programu możliwa będzie także realizacja tematów prac dyplomowych.

"Pierwsza edycja programu +Zaprojektuj z nami swoją przyszłość+ okazała się dużym sukcesem. Zgłosili się do niej uzdolnieni studenci z dużym potencjałem, bardzo zaangażowani w realizację powierzonych im zadań. W efekcie, wybranym osobom zaoferowaliśmy umowy o pracę i dalszy rozwój zawodowy w naszej spółce. Teraz przed kolejnymi studentami otwiera się niepowtarzalna szansa zdobywania praktycznego doświadczenia jeszcze na etapie studiów, a być może w niedalekiej przyszłości także dołączenia do naszego zespołu" - powiedział prezes spółki Orlen Projekt Marcin Kasza, cytowany w informacji PKN Orlen.

Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Paweł Kolczyński podkreślił, że program "Zaprojektuj z nami swoją przyszłość" jest jednym z elementów realizowanego tam szerszego projektu - "Kadry dla przemysłu".

"Postanowiliśmy wdrożyć ten program dwa lata temu jako odpowiedź na sygnały płynące ze spółek naszej grupy kapitałowej. Spółki zgłaszały nam problemy kadrowe, niedopasowania kompetencyjnego absolwentów różnych szkół do zapotrzebowania na konkretne stanowiska pracy, w konkretnych zawodach" - wyjaśnił Kolczyński. Dodał, iż "program spotkał się z dużą aprobatą świata nauki i biznesu, co ułatwiło rozszerzanie go o kolejne elementy".

Jak zaznaczył PKN Orlen, umowa dotycząca kontynuacji programu stażowego "Zaprojektuj z nami swoją przyszłość" jest "kolejnym krokiem w budowaniu silnych relacji biznesowo-naukowych pomiędzy Orlen Projekt - największą firmą inżynierską w Płocku, Politechniką Warszawską - najlepszą uczelnią techniczną w kraju, reprezentowaną przez wydział budownictwa, mechaniki i petrochemii oraz Agencją Rozwoju Przemysłu, która jest kluczową dla rozwoju polskiego przemysłu spółką Skarbu Państwa".

Program "Zaprojektuj z nami swoją przyszłość" zainicjowano w październiku 2019 r. podpisaniem trójstronnej umowy między spółką Orlen Projekt, filią Politechniki Warszawskiej w Płocku oraz Agencją Rozwoju Przemysłu - projekt stażowy realizowany był do czerwca 2020 r.