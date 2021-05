Płock: WSzZ planuje rozbudowę i modernizację oddziału zakaźnego za 20 mln zł

Jeszcze w tym roku Wojewódzki Szpital Zespolony (WSzZ) w Płocku (Mazowieckie) planuje rozpoczęcie rozbudowę i modernizację oddziału zakaźnego, gdzie obecnie leczeni są chorzy na COVID-19. Koszt inwestycji, dzięki której w nowym budynku znalazłoby się dodatkowych 25 łóżek, to 20 mln zł.

"W najbliższym czasie rozstrzygniemy prawdopodobnie przetarg na rozbudowę i modernizacje oddziału zakaźnego, która prowadzona byłaby w trzech etapach przy non stop funkcjonującym oddziale" - zapowiedział podczas poniedziałkowej telekonferencji dyrektor płockiego WSzZ Stanisław Kwiatkowski. Jak dodał, planowana inwestycja rozłożona byłaby na dwa lata, do 2022 r., najpóźniej do wiosny 2023 r., a środki na jej realizację, 20 mln zł, pochodziłyby z budżetu samorządu Mazowsza.

"W pierwszej kolejności nowe miejsca na oddziale zakaźnym, a byłoby to 25 do 26 łóżek, przeznaczone byłyby dla pacjentów covidowych, jeżeli nadal istniałaby taka potrzeba. Natomiast, jeżeli wszystko z covidem uspokoi się w tym czasie, za zgodą właściciela, czyli samorządu Mazowsza, będziemy chcieli wykorzystać tę nową część na uruchomienie rehabilitacji neurologicznej i neurokardiologicznej" - wyjaśnił dyrektor płockiego WSzZ.

Kwiatkowski podkreślił, iż rozbudowa oddziału zakaźnego polegałaby na dobudowaniu nowego budynku, gdzie po zakończeniu wszystkich prac, zostałby tymczasowo przeniesiony obecny oddział zakaźny, dysponujący 29 łóżkami - następnym etapem byłaby modernizacja funkcjonującej obecnie części oddziału. "Potem, w zależności od sytuacji z covidem, zapadłaby decyzja o ostatecznym przeznaczeniu nowych miejsc" - dodał dyrektor płockiego WSzZ.

Jak przekazał, w poniedziałek rano w placówce tej przebywało 29 chorych na COVID-19, a w będącym jej oddziałem szpitalu tymczasowym 15 pacjentów tej grupy. Podkreślił, że wciąż obserwowana jest tam mniejsza liczba hospitalizacji pacjentów covidowych niż jeszcze kilka tygodni temu, gdy np. na początku kwietnia było to nawet ponad stu chorych.

Według dyrektora płockiego WSzZ, aktualnie na innych oddziałach tej placówki, poza dedykowanymi COVID-19, nie ma pacjentów tej grupy ani zakażonego personelu. "To dobra wiadomość, która pokazuje, że szczepienia działają, a personel potrafi już po roku doświadczeń z covidem diagnozować i wyłapywać przypadki zakażeń. Personel jest zaszczepiony, uodporniony i jest to bardzo odczuwalne" - podkreślił Kwiatkowski.

WSzZ w Płocku ma obecnie 39 łóżek covidowych, w tym 11 intensywnej terapii, natomiast szpital tymczasowy posiada 67 łóżek dla pacjentów tej grupy, w tym 7 łóżek intensywnej terapii.

W Płocku chorych na COVID-19 leczył w ostatnim czasie także Szpital Świętej Trójcy, będący częścią niepublicznego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Tamtejszy oddział covidowy, zorganizowany decyzją Ministra Zdrowia, ruszył 19 kwietnia i posiadał 50 łóżek, w tym 5 intensywnej terapii - z końcem ubiegłego tygodnia przebywało na nim 11 pacjentów. Placówka, z uwagi na mniejszą liczbę wykorzystywanych miejsc i wolne łóżka w innych placówkach medycznych leczących pacjentów covidowych, wystąpiła z wnioskiem o wygaszenie oddziału covidowego, co ostatecznie nastąpiło 10 maja.

"Zarząd spółki Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje, iż zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, tymczasowy oddział COVID-19 w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej został zlikwidowany" - oznajmił w poniedziałek płocki Szpital Świętej Trójcy.

