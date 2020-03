Płynność, gwarancje, refinansowanie leasingu w planie rządu dla firm

8,5 mld zł na Fundusz Gwarancji Płynnościowych, dopłaty BGK do odsetek, refinansowanie leasingu operacyjnego, przedłużenie kredytów obrotowych, rozliczenie tegorocznej straty w 2021 r. - to propozycje skierowanej do firm części tzw. tarczy antykryzysowej rządu.

Zaprezentowany w środę pakiet rozwiązań ma być - jak oświadczył premier Mateusz Morawiecki - w sumie warty ok. 212 mld zł. Poświęcona finansowaniu przedsiębiorstw część planu zakłada m.in. zwiększenie Krajowego Funduszu Gwarancyjnego w kwocie 1 mld zł, kapitału PFR w kwocie 2 mld zł oraz Funduszu Dopłat o kwotę 0,5 mld zł.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla większych firm ma zostać zasilony 8,5 mld zł.

Rozszerzony ma zostać program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z 60 do 80 proc. wzrosnąć ma poziom zabezpieczenia kredytów, udzielanych przez sektor bankowy. Środki Krajowego Funduszu Gwarancyjnego mają wzrosnąć o 1,1 mld zł.

Oczekiwane przez rząd efekty to możliwość uzyskania kredytu do 3,5 mln zł przez małe i średnie firmy z gwarancją de minimis w kwocie co najmniej 50 mld zł przez co najmniej 100 tys. przedsiębiorstw.

Rządowy plan zawiera także Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. To możliwość uzyskania podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji podporządkowanych firm średnich i dużych z funduszu PFR Inwestycje o wartości 6 mld zł. PFR będzie wspierał także kapitałowo program inwestycji publicznych, w szczególności w obszarze energetyki, cyfryzacji, biotechnologii i infrastruktury.

Wdrożone zostaną nowe regulacje umożliwiające zwiększone finansowanie KUKE w zakresie ubezpieczeń obrotu handlowego w kraju i zagranicą.

BGK ma dopłacać do odsetek kredytów. Powstanie Fundusz Dopłat do odsetek w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw. ARP ma przeznaczyć 1,7 mld zł na refinansowanie obecnych umów leasingowych firm transportowych w problemach finansowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych.

Fundusz Pracy ma wypłacać firmom zatrudniającym do 9 pracowników pożyczkę do kwoty 5 tys. zł na okres do 6 miesięcy. Z pożyczki skorzystać może do 500 tys. mikrofirm. Szacowany koszt to 1,2 mld zł.

Bankowe kredyty obrotowe mają być automatycznie przedłużane.

Dodatkowo KNF ma wprowadzić regulacje, umożliwiające obliczenie zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.

Według rządu, sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie umożliwia wydłużenie ok. 150 mld zł kredytów obrotowych dla sektora przedsiębiorstw.

Firmy mają móc rozliczać całe tegoroczne straty w przyszłym roku. Szacowany koszt tego rozwiązania to 600 mln zł.