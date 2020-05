Płynność jest najważniejsza. Trzeba się dogadać

Nagłe zamknięcie gospodarki było szokiem dla wielu branż. Z dnia na dzień – np. w hotelarstwie, lotnictwie czy przemyśle spotkań – przychody spadły do zera, a koszty stałe pozostały. W tej sytuacji najważniejszym wyzwaniem było podtrzymanie płynności. O tym, jak firmy radziły sobie z tym ekstremalnym wyzwaniem, jak może ich w tym wesprzeć sektor finansowy, rozmawialiśmy podczas sesji „Utrzymać płynność. Finanse w czasie burzy” w trakcie EEC Online.

Będzie rykoszet

Wakacje i inne instrumenty

Na dobre i na złe

Banki stanęły też przed innym wyzwaniem. Lockdown w pewnym stopniu dotyczył również placówek bankowych, musiały zatem dość szybko przestawić się na elektroniczne kanały obsługi klienta.– Kwestie ograniczenia ruchu osobowego sprawiły, że aktywność klientów dość mocno przeniosła się do bankowości internetowej. Wyzwaniem dla nas było również przeniesienie części działalności na pracę zdalną. Myślę, że dobrze się zaadaptowaliśmy do nowego środowiska, a klienci to zaakceptowali – mówił Bogusław Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska.Po pierwszych dniach chaosu rozpoczęły się działania ratunkowe, których jednym z głównych celów było właśnie podtrzymanie płynności i zachowanie miejsc pracy. Pojawiły się kolejne odsłony tarcz antykryzysowych, a wkrótce potem i tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju.– Korzystamy z tarczy – z większości racjonalnych instrumentów, m.in. z częściowego zwolnienia z ZUS. Złożyliśmy też wniosek do PFR – mówił Dawid Zieliński, dodając, że jego firma jest również w trakcie rozmów z bankami na temat finansowania ze wsparciem BGK. – Jeżeli cierpliwie podejdzie się do tych narzędzi, to myślę, że każda firma jest w stanie jakoś z tej sytuacji wybrnąć. Będzie oczywiście wiele firm z kłopotami, ale od tego jesteśmy przedsiębiorcami, żeby sobie z nimi radzić – mówił szef Columbus Energy.Także Dr Irena Eris korzysta ze wsparcia, przede wszystkim z dofinansowania stanowisk pracy. – Doświadczenia, jeśli chodzi o wpłatę pieniędzy, są bardzo różne – niektóre hotele dostają już drugą transzę pieniędzy, inne nie dostały jeszcze pierwszej wypłaty – mówił Henryk Orfinger, podkreślając jednak, że w przypadku branży hotelarskiej taka pomoc to kropla w morzu potrzeb. Dlatego zabiega o wsparcie na trzech polach.– Pierwsze to państwo, drugie to banki, gdzie mamy bardzo dobre doświadczenia i wreszcie samorządy. Tu też spotykamy się z różnymi reakcjami, to nie są łatwe rozmowy, ale udaje nam się uzyskać umorzenie lub odroczenie opłat lokalnych – mówił Henryk Orfinger.W normalnych warunkach głównym źródłem finansowania firm jest sektor bankowy. Sytuacja związana z koronawirusem normalna jednak nie jest i banki – poza ograniczeniami wynikającymi z obostrzeń epidemicznych – stanęły przed innymi wyzwaniami. Zawirowania gospodarcze sprawiły, że w trosce o bezpieczeństwo klientów musiały zaostrzyć kryteria przyznawania kredytów, z drugiej strony mocny wpływ na wyniki będą miały również obniżki stóp procentowych. To oznacza, że kryzys może uderzyć w ten sektor rykoszetem.– Są pewne branże, których kredytowanie w tej chwili jest obarczone większym ryzykiem niż przed pandemią. Zaostrzenie dotyczy nie tyko firm, ale i osób fizycznych, kredytów hipotecznych. Te elementy przekładają się na akcję kredytową – przyznawał Bogusław Białowąs, prezes BOŚ.Na to zaostrzenie pewien wpływ mają regulacje wprowadzane przez ostatnią dekadę po poprzednim kryzysie.– Banki przez te ostatnie dziesięć lat były coraz mocniej regulowane. Teraz mamy tego konsekwencje. Zarówno standardy rachunkowości, jak i sposoby podchodzenia do pewnych ryzyk zmuszają banki do określonych zachowań. Uważam, że w tym momencie powinniśmy mieć do czynienia z poluzowaniem tych kryteriów – wyjaśniał Michał Bolesławski.– Spadek stóp procentowych i rosnące ryzyko wpłyną na wyniki banków. Analitycy mówią, że banki mogą być jedną z tych branż, które najbardziej ucierpią z powodu pandemii – stwierdził Jerzy Śledziewski, wiceprezes BNP Paribas Bank Polska.– Obniżki stóp będą dla banków kosztowne. Większość banków szacowała koszty na 100 mln zł plus – przyznawał Adam Pers, wiceprezes mBanku. Zastrzegał jednak od razu, że nie musi to oznaczać załamania. – Nie spodziewamy się armageddonu. Ważniejsze od kondycji banków jest to, na ile klienci będą zgłaszali popyt na kredyt w najbliższych miesiącach. Jeżeli banki stracą 3,5 czy nawet 10 proc. przychodów, to nie jest to coś, co zachwieje rynkiem – mówił. – Banki nie będą hamulcowym gospodarki – zapewnił.– Większość banków ma nadpłynność. Mamy środki, aby pożyczać. Są programy pomocowe – potwierdzał Jerzy Śledziewski i dodawał: – Widzimy olbrzymi spadek popytu na kredyty. Mam nadzieję, że w ramach odmrażania gospodarki ten popyt na kredyty krótkie powróci, to w przypadku kredytów inwestycyjnych ten obraz będzie inny. Wiele firm przesunie projekty inwestycyjne na później.W jaki sposób przy zagrożeniach dla sektora banki mogą wspomóc firmy walczące o przetrwanie? Po pierwsze elastyczność i indywidualne podejście.– Kryzys bardzo zmobilizował nas jako sektor bankowy. I to od dnia zero. To był szybki kontakt z klientami i dynamiczna zmiana organizacji, żeby być gotowym na moratoria w kredytach, leasingu czy faktoringu – mówił Jerzy Śledziewski.Właśnie tzw. wakacje kredytowe były „hitem” pierwszych dni niepewności.– Pierwszym elementem były odroczenia spłat i nawet gdyby to nie było wymyślone systemowo, to każdy z nas, bankierów, miał świadomość, że coś takiego jest konieczne zwłaszcza na pierwszym etapie. Wysychały bowiem naturalne źródła, z których kredyty mogą być obsługiwane. Z perspektywy kilku tygodni, zainteresowanie odroczeniami było wysokie tylko w pierwszych dniach, potem stopniało i teraz jest jedynie sporadyczne – wyjaśniał Michał Bolesławski.Adam Pers zwracał uwagę, że o wakacje kredytowe ubiegali się głównie klienci indywidualni. Dla firm znacznie istotniejsze było coś innego. – Dla klientów firmowych dużo bardziej istotne było przedłużenie istniejących finansowań. Nie zawieszenie – bo to nie jest bezpłatne. Z punktu widzenia pewności prowadzenia działalności ważniejsze jest, że przedłużony będzie dostęp do finansowania – mówił wiceprezes mBanku, dodając, że takie właśnie działania podjął sektor.Podczas debaty mówiono również o innych instrumentach mogących pomóc zachować płynność. Faktoring?– Udzielenie klientowi otwartego kredytu w wysokości miliona złotych to trochę "randka w ciemno", natomiast w chwili, gdy firma ma dwadzieścia faktur z 20 różnymi kontrahentami, moja skłonność do dyskontowania takich faktur jest znacznie większa. A faktoring to także instrument bardzo elastyczny – mówił Adam Pers.Henryk Orfinger przyznawał, że to wygodny instrument, zaznaczał jednak, że nie można stosować wszystkich naraz. – Albo faktoring, albo kredyt. Bo należności najczęściej są zabezpieczeniem kredytu. Nie można tych należności przerzucić na faktoring – wskazywał.Działania na rzecz wsparcia swoich klientów podjęła również – mimo kłopotów, bo w kwietniu branża zanotowała spadek obrotów o połowę rok do roku – branża leasingowa. Firmy leasingowe starały się zatrzymać aktywa po stronie klientów.– Wspólnie z bankami uruchomiliśmy kilka programów wakacji kredytowych, o charakterze płynnościowym. Czasem zawieszenie rat sięgało 9 miesięcy – relacjonował poczynania swojej branży Andrzej Krzemiński, przewodniczący komitetu wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.Sektora bankowy odgrywa niezwykle ważną rolę w dystrybucji rządowych środków pomocowych. – Bardzo szybko z BGK i PFR wdrożyliśmy programy pomocowe. Program PFR też nie udałby się bez udziału banków. Prezes PFR Paweł Borys mówił, że przez dwa tygodnie 2800 pracowników banków komercyjnych pracowało na rzecz PFR – stwierdził Adam Pers.– Chociaż wciąż dominowała niepewność, w debacie bardzo często pojawiały się nutki optymizmu. Była mowa o stabilizacji sytuacji, końcu paniki. Wydaje mi się, że cały ten arsenał środków związanych z tarczami i nasze indywidualne podejście ustabilizowały sytuację. Nie widzę jakiejś dramatycznej sytuacji finansowej naszych klientów związanej z Covid-19 – mówił Michał Bolesławski.Być może niejako efektem ubocznym obecnych zawirowań będzie też wyprocesowanie nowego modelu współpracy przedsiębiorców z bankami.– Sektor się nauczył, że trzeba być z bankiem na dobre i na złe – podkreślał Jerzy Śledziewski. – To jest ten czas, kiedy możemy wspólnie wypracować ciekawy sposób finansowania przedsiębiorców przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa dla instytucji finansowych. To dobry czas na restart takich relacji – dodał Dawid Zieliński.