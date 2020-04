Płynność najważniejsza, czyli jak utrzymać polskie firmy na powierzchni

Epidemia koronawirusa wywołała globalny kryzys gospodarczy. Wszyscy ponieśli straty. Ale najbardziej trzeba pomóc tym, którzy nie mają jak tworzyć dużych rezerw, nie stać ich na tzw. poduszki finansowe - mówił premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając start Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. To jeden z trzech filarów działania państwa w zakresie tej pomocy. Obok PFR do walki o poprawę płynności polskich firm, stanęły także Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencja Rozwjou Przemysłu.

- Wiemy jak trudny jest to czas dla przedsiębiorców, dlatego wdrażamy rozwiązania jak najbardziej dla nich korzystne. Aby otrzymać gwarancję należy złożyć wniosek w banku kredytującym. Każdy bank, indywidualnie w stosunku do każdego przedsiębiorcy, decyduje o tym czy poza gwarancją BGK należy jeszcze dodatkowo zabezpieczyć kredyt i ewentualnie określa jakiego rodzaju ma to być zabezpieczenie – mówi Wioletta Krenc.Bank Gospodarstwa Krajowego dostosował również do kryzysowych czasów prowizje związane z udzieleniem gwarancji z FGP. Jak nas zapewnia instytucja, są one na bardzo niskim i korzystnym dla przedsiębiorców poziomie. Pobierane są z góry za cały okres gwarancji i wynoszą od 0,25 proc. do 1,15 proc, w zależności od wielkości firmy i okresu spłaty kredytu.Fundusz Gwarancji Płynnościowych to nowe rozwiązanie, które uzupełniło wcześniej istniejące systemy gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego dla sektora prywatnego de minimis oraz Gwarancje Biznesmax.Na pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem składają się także dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla małych i średnich oraz dużych firm, a także wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych.- Naszymi działaniami wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy kraju, co ma szczególne znaczenie w tak trudnym dla nas wszystkich okresie – mówi Wioletta Ferenc.Oprócz BGK nowe instrumenty i zasoby w celu zmniejszenia zatorów i ratowania płynności finansowej polskich firm, zyskał także Polski Fundusz Rozwoju. Właśnie ruszyła Tarcza finansowa, czyli nowy program pomocowy w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Jego wartość to 100 mld zł, po które sięgnąć mogą zarówno mikrofirmy (zatrudniających co najmniej 1 pracownika), jak i małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.Więcej: Rusza Tarcza Finansowa. Banki zaczynają przyjmować wnioski Do Tarczy antykryzysowej dołączyła również, tradycyjnie działająca w innych celach, Agencja Rozwoju Przemysłu. Przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej, którzy zanotowali znaczny spadek obrotów, oferuje wsparcie w postaci refinansowania umów leasingowych dla sektora transportu drogowego, pożyczek obrotowych na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym czy pożyczek obrotowych, finansujących wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.O tych dzialaniach pisaliśmy już w marcu: ARP będzie pomagać firmom w ramach pakietu tarczy antykryzysowej