PMI dla polskiego przemysłu nieznacznie spada, ale nadal wysoki

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w kwietniu spadł do 53,7 pkt. z 54,3 pkt. w marcu - podała firma Markit, która opracowuje wskaźnik. Konsensus zakładał wzrost PMI do 55,0 pkt.

Kwietniowy odczyt PMI - mimo, że wskaźnik spadł nieco z najwyższego poziomu od 38 miesięcy odnotowanego w marcu (54,3) do 53,7 pkt., sygnalizował znaczną poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze wytwórczym.

Odczyt był drugim najwyższym wynikiem odnotowanym od czerwca 2018 roku.

Ubiegły miesiąc przyniósł rekordowy wzrost zaległości produkcyjnych, co wynikało z niedoborów surowców oraz pracowników. W efekcie produkcja wzrosła tylko nieznacznie, natomiast spadały zapasy wyrobów gotowych.

"Najnowsze wyniki badań PMI dla polskiego sektora wytwórczego ponownie wykazały niedobory podaży surowców oraz rekordowe presje inflacyjne. W kwietniu wydajność zaopatrzeniowców osiągnęła rekordowo niski poziom, napędzając inflację kosztów oraz cen wyrobów gotowych (w obu przypadkach tempo ekspansji było najszybsze w historii badań). Braki na rynkach surowców oraz nieobecności pracowników doprowadziły do rekordowej kumulacji zaległości produkcyjnych" - napisano w komentarzu do danych.

"Produkcja zwiększyła się tylko nieznacznie, a producenci wyprzedali zgromadzone wcześniej zapasy. Wzrost popytu tymczasem, pomimo znacznego nasilenia napływu zamówień eksportowych, był marginalny, co wskazuje na słabe zapotrzebowanie na rynku krajowym" - dodano.

Autorzy badania zaznaczają, że kwietniowy odczyt PMI - mimo, że wskaźnik spadł nieco z najwyższego poziomu od 38 miesięcy odnotowanego w marcu (54,3) do 53,7 pkt., sygnalizował znaczną poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze wytwórczym. Odczyt był także drugim najwyższym wynikiem odnotowanym od czerwca 2018 roku.

"Po raz pierwszy od lipca 2018 wszystkie subindeksy składające się na główny wskaźnik wpłynęły pozytywnie na jego odczyt. Mimo to wpływ produkcji i nowych zamówień był niewielki, a wydłużenie czasu dostaw wciąż windowało w górę odczyt głównego PMI" - napisano w raporcie.

Rekordowy wzrost zaległości produkcyjnych

"Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie obniżył się w kwietniu do 53,7 pkt. z 54,3 pkt. w marcu. Ubiegły miesiąc przyniósł rekordowy wzrost zaległości produkcyjnych, co wynikało z niedoborów surowców oraz pracowników (absencje związane z COVID-19). W efekcie produkcja wzrosła tylko nieznacznie, natomiast spadały zapasy wyrobów gotowych" - przekazał we wtorkowym komentarzu starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak.



Jak dodał, wzrost nowych zamówień wynikał przede wszystkim ze wzrostu popytu zagranicznego, natomiast sprzedaż krajowa była słabsza.



"Wąskie gardła po stronie podaży przekładają się na presję inflacyjną. Ankietowani managerowie logistyki raportowali rekordowy wzrost kosztów produkcji oraz cen wyrobów gotowych. Blisko 80 proc. firm wskazywało na wzrost cen materiałów w stosunku do marca. Prognozujemy, że ceny producentów (PPI) wzrosły w kwietniu o ok. 5 proc. r/r." - przekazał Antoniak.

