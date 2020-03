PO apeluje, aby Sejm zajął się także trzema projektami, które powstały z inicjatywy KO

Liderzy PO: Małgorzata Kidawa-Błońska i Borys Budka zaapelowali, aby Sejm, który ma się zebrać w najbliższy piątek, oprócz rządowego projektu tzw. tarczy antykryzysowej, rozpatrzył też trzy projekty ustaw, które powstały z inicjatywy Koalicji Obywatelskiej.

We wtorek o godz. 11 zebrało się Prezydium Sejmu, które ma ustalić szczegóły organizacyjne i rozwiązania bezpieczeństwa dotyczące piątkowego posiedzenia Izby, poświęconego tzw. tarczy antykryzysowej.

Jeszcze przed posiedzeniem Prezydium głos na konferencji prasowej zabrali: lider PO Borys Budka i wicemarszałek Sejmu, kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. "Jak wszyscy wiemy czas jest wyjątkowo trudny, wyjątkowo ciężki i zadaniem nas polityków jest zadbać nie tylko o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, ale także o bezpieczeństwo ekonomiczne. Naszym głównym zadaniem w tej chwili jest aby żaden Polak i żadna Polka nie straciła pracy i żaden zakład nie został zamknięty z powodu epidemii występującej w naszym kraju" - powiedziała Kidawa-Błońska.

Przypomniała, że politycy PO przygotowali trzy projekty ustaw, które mają ułatwić walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Wicemarszałek Sejmu zauważyła przy tym, że do tej pory nie mieli okazji zapoznać się z projektem rządowym. "Mam nadzieję, że na dzisiejszym posiedzeniu Prezydium Sejmu ustalimy, że nasze ustawy będą procedowane i mam nadzieję, że szybko doprowadzimy do tego, że na początku miesiąca te ustawy wejdą w życie i Polacy dostaną realną pomoc od państwa polskiego" - zaznaczyła kandydatka na prezydenta.

Budka przypomniał, że kilka tygodni temu Senat (głosami Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej oraz Lewicy) przyjął projekt nowelizacji tzw. specustawy koronawirusowej, który m.in. rozszerza grupy uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o rodziców dzieci do 15 roku życia i wydłużenie okresu przysługiwania zasiłku na cały czas zamknięcia szkoły (według obecnej specustawy zasiłek taki przysługuje rodzicom do 8 roku życia).

Oprócz tego projekt zmian w "specustawie" przygotowali posłowie KO. On z kolei dotyczy zasiłków dla rodziców dzieci powyżej 8 roku życia, ale częściowo niezdolnych do samodzielnego pozostania w domu oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Trzeci z projektów KO przewiduje całkowite umorzenie składek przedsiębiorców na ubezpieczenie społeczne na okres kryzysu epidemicznego.

Budka podkreślił, że już teraz w polskich przedsiębiorstwach zaczynają się masowe zwolnienia. "Już w tej chwili polscy przedsiębiorcy mówią, że nie mają pieniędzy nie tylko na zapłatę podstawowych podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, ale również na zapłatę wynagrodzeń swoim pracownikom. Jeżeli te działania nie zostaną podjęte natychmiast, wówczas grozi nam gwałtowny skok bezrobocia i gwałtowny wzrost upadających firm" - przestrzegał lider PO. "Oczekujemy, że jeszcze w tym tygodniu Sejm zajmie się tymi projektami ustaw, ale w sposób zgodny z regulaminem Sejmu i z polską konstytucją" - dodał Budka.

Szef Platformy zapowiedział, że jeżeli projekty ustaw autorstwa KO nie zostaną poddane pod obrady, wówczas posłowie Koalicji będą zgłaszać poprawki do rządowego projektu tzw. tarczy antykryzysowej. "+Tarcza+, którą rząd zaprezentował, jest tarczą dziurawą, jest tarczą, która została w sposób oczywisty skrytykowana przez związki zawodowe, przez organizacje pracodawców. Tam rozwiązania są niewystarczające. Koalicja Obywatelska jest od tego, by postulaty przedsiębiorców i pracowników zgłaszać na posiedzeniu Sejmu, by wyszło prawo dobre, skuteczne, ale przede wszystkim prawo, które będzie dla wszystkich równe" - zaznaczył Budka.

Szef Platformy powtórzył, że klub KO nie zgodzi się na głosowanie zdalne, ponieważ w jego ocenie nie będzie ono zgodne z regulaminem Sejmu. "Polska konstytucja i regulamin Sejmu jest jasny i czytelny: Sejm zbiera się na posiedzeniach, Sejm może podejmować ustawy w obecności co najmniej połowy posłów. Ja wiem, że PiS ma doświadczenie jeśli chodzi o głosowania w trybie nadzwyczajnym, z Sali Kolumnowej, ale nie ma takiej możliwości, by bez zmiany regulaminu Sejmu obradować w sposób zdalny" - argumentował Budka.

Projekt tzw. tarczy antykryzysowej przewiduje m.in. mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.) oraz wsparcie w leasingu dla firm z problemami (Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych). W pierwotnym projekcie znalazła się także możliwość odroczenia płatności składek na ZUS o trzy miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty).

Prezydent Andrzej Duda informował w sobotę, że w projekcie mają znaleźć się rozwiązania, zgodnie z którymi zwolnieni z płacenia przez 3 miesiące składek na ZUS będą samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br. Składek tych nie będzie trzeba zwrócić w przyszłości. Ponadto w pakiecie ma znaleźć się gwarancja, że państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy.