Po ciężkim roku medyczna spółka z GPW zapowiada przełom

Medicalgorithmics, działająca w branży zaawansowanych technologii telemedycznych spółka notowana na GPW, zakończyła czwarty kwartał i cały 2020 rok stratami. - Oczekujemy, że rok 2021 będzie dla Medicalgorithmics rokiem przełomowym – mówi Marek Dziubiński, prezes firmy.

Skonsolidowane przychody działającej w branży zaawansowanych technologii telemedycznych Grupy Medicalgorithmics w IV kw. 2020 wyniosły 27,5 mln zł i były wyższe o niemal 10 proc. w ujęciu kwartał do kwartału. W całym 2020 roku Grupa zanotowała 111,7 mln zł przychodów i 12,9 mln zł straty netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej – podała spółka.



Jak wskazuje Medicalgorithmics, w 2020 roku obserwowano odbudowę wolumenu świadczonych usług po II kw. 2020, w którym Grupa mocno odczuła skutki wybuchu pandemii koronawirusa w USA. W porównaniu rok do roku, w IV kw. 2020 liczba wyświadczonych usług medycznych zwiększyła się o 4,5 proc., w stosunku do III kw. 2020 utrzymała się na podobnym poziomie.

Czytaj też: Koronawirusowe spółki pokazały, jak przekuć pandemię w giełdowy sukces



Grupa zakończyła IV kw. 2020 stratą netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 5 mln zł wobec straty 3,4 mln zł w III kw. 2020, a EBITDA -8,3 mln zł wobec -6,7 mln zł w poprzednim kwartale. To efekt odpisu w wysokości 3,1 mln zł związanego z decyzją o braku kontynuacji prac nad projektem 12-kanałowego PocketECG (związanym z wykrywaniem zaburzeń w pracy serca) i skoncentrowaniu się na tych projektach, które – w opinii władz spółki - mają w krótkim i średnim horyzoncie czasowym największą szansę na szybką komercjalizację.

Rok przełomowy

Medicalgorithmics

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl