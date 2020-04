Po co PiS wybory?

Złożenie projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym potwierdza determinację kierownictwa PiS by utrzymać majowy termin wyborczy. Opozycja mówi o żądzy władzy, Jarosław Gowin przez spór o wybory prezydenckie może się pożegnać z rządem. Po co te wyborcze harce w środku pandemii? Gdy nie wiadomo o co chodzi, najpewniej chodzi o pieniądze.

Sęk w tym, że nie da się odłożyć wyborów o np. miesiąc – może w czerwcu sytuacja będzie bardziej ustabilizowana. Jedynym powodem odłożenia wyborów prezydenckich może być wprowadzenie któregoś ze stanów nadzwyczajnych – w tym przypadku najodpowiedniejszy wydaje się stan klęski żywiołowej. PiS broni się przed tym rękami i nogami tłumacząc np. że wiązałoby się to ograniczeniem praw obywatelskich. Ale to słaby argument – prawa obywatelskie już zostały znacząco ograniczone (zakaz wychodzenia z domu, zakaz działalności gospodarczej dla setek tysięcy firm). Merytorycznie wszelkie uregulowania dotyczące izolacji ograniczenia kontaktów są słuszne, ale właśnie dlatego, że ograniczają prawa obywatelskie powinny być wprowadzane ustawą (np. o stanie klęski żywiołowej, która zresztą wśród katalogu możliwych w takim wypadku ograniczeń swobód obywatelskich ma zapis o obowiązkowej kwarantannie) a nie rozporządzeniem.Ale ze stanem klęski nadzwyczajnej jest pewien problem – można go wprowadzić na 30 dni (z możliwością przedłużenia za zgodą Sejmu), ale w okresie 90 dni po jego zakończeniu nie mogą się odbywać żadne wybory. Czyli gdyby stan klęski wprowadzono nazajutrz wybory mogłyby się odbyć najwcześniej w sierpniu. Ze względu jednak na to, że ustabilizowanie epidemii w maju jest niepewne i pewnie trzeba by go było przedłużyć – terminem wyborów byłaby jesień. Wtedy, np. po pół roku izolacji, nastroje w społeczeństwie mogą być już mocno nieciekawe. Oczywiście może się zdarzyć, że rząd szybko wygasi epidemię i uchroni gospodarkę od długotrwałej recesji, poczynania rządu świadczą jednak o tym, że PiS niekoniecznie wierzy w taki scenariusz.Parcie do wyborów może mieć jednak i inny powód. Bo gdy nie wiadomo o co chodzi, to może chodzić o pieniądze… Już dziś wiadomo, że tarcza antykryzysowa z jednej strony nie chroni wystarczająco przedsiębiorców, z drugiej jest potężnym obciążeniem da budżetu. A pieniądze w państwowej kasie się kończą.- Mamy poduszkę płynnościową w wysokości około 50 mld zł. To w normalnych czasach wystarcza na 6-7 tygodni - mówił podczas debaty na temat tarczy antykryzysowej w Senacie premier Mateusz Morawiecki. To wskazuje, że poduszka płynnościowa skończy się w drugiej połowie maja. Także minister rozwoju Jadwiga Emilewicz pytana o możliwe oszczędności w budżecie odpowiadała: „dziś zadaniem rządu jest wspieranie PKB poprzez Tarczę Antykryzysową i wzrost wydatków”. Nie dopowiedziała jednak na pytanie, co jutro? Zasugerowała, że okazją do bilansu będzie początek prac nad przyszłorocznym budżetem co nastąpi na przełomie maja i czerwca, a więc w momencie... kiedy skończy się poduszka płynnościowa.Może się więc okazać, że rząd planuje po wyborach prezydenckich kolejną odsłonę działań antykryzysowych i te już będą mniej przyjemne. Może będzie to zamrożenie płac w budżetówce (sposób na oszczędności wypróbowany podczas poprzedniego kryzysu, może ograniczenie programów socjalnych). 500 plus raczej nie zostanie zniesione – to byłaby propagandowa klęska, ale może zostanie wprowadzone kryterium majątkowe, kto wie.Dalsze interwencje w budżecie potwierdził zresztą w ważnej rozmowie z WNP.PL Tadeusz Kościński, minister finansów. - Na ten moment budżet jest zrównoważony, więc jest sporo miejsca, by trochę poluzować. Nie wykluczamy, że reguła wydatków będzie musiała być poluzowana. Już nawet Komisja Europejska mówi, że nie będzie tak mocno zwracała na nią uwagi - tłumaczył szef resortu finansów Adamowi Sierakowi.Jednocześnie jednak dodał, że programy socjalne rządu są niezagrożone. - Nie ma obaw, jeśli chodzi o wypłaty 13. emerytury czy 500 plus. Pieniądze na to są - zapewnił.Rząd może się jednak wycofać z pomysłu czternastej emerytury (trzynasta jest wypłacana, bo to przed wyborami). Zrewidowane pewnie zostaną zapowiedzi wzrostu płacy minimalnej – o co łatwo, bo duże bezrobocie stłumi wzrost płac. Może zawieszone zostaną wyprawki szkolne.Tak czy inaczej wygląda na to, że szykuje się czas ostrych cięć. A te zawsze lepiej ogłaszać po wyborach. Z tego punktu widzenia, gdyby PiS mógł toby je jeszcze przyspieszył.Ale to tylko jeden z możliwych scenariuszy. Dekady życia w III RP uczą, żeby się do nich nie przywiązywać, a Jarosław Kaczyński ma zapewne przemyślanych kilka wariantów. Możliwy jest np. scenariusz wprowadzenia stanu klęski żywiołowej po świętach (albo jeszcze lepiej na początku maja - po zakończeniu kadencji I prezes Sądu Najwyższego, w czasie stanu nadzwyczajnego niemożliwa byłaby zmiana na tym stanowisku, a PiS bardzo na niej zależy) i przedłużaniu go, tak długo jak się da. Aż emocje opadną. A PR-owcy zrobią swoje.