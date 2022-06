Po decyzji Fed dolar lekko spada

Mocna podwyżka stóp procentowych przez Fed nie wstrząsnęła rynkiem, jednak późniejsze wypowiedzi prezesa Rezerwy Federalnej sprawiły, że dolar zaczął się nieco osłabiać.

- 25, 50, 75 punktów bazowych – to rytm zacieśniania prowadzonego przez Rezerwę Federalną. W odpowiedzi na inflację, która zamiast hamować, osiąga 40-letnie szczyty i przekracza 8,5 proc. rok do roku, zdecydowano się dziś na podwyżkę o skali największej od 1994 roku - komentuje decyzje Fed Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl. Zwraca on jednak uwagę, że podwyżka o tej skali była już w znacznym stopniu zdyskontowana przez rynek.

Zobacz też: Duże podwyżki stóp procentowych w USA - Fed chce zbić inflację do 2 proc.

Za sprawą ostatnich - wyższych niż spodziewane – odczytów inflacji w USA (sięgnęła 8,5 proc.) rynek spodziewał się mocnego ruchu stóp i równie mocnych podwyżek w następnych miesiącach.

Zobacz też: USA pójdą drogą Polski? Najwyższa od 40 lat inflacja może to spowodować

- Amerykańska waluta ostro zyskiwała do ostatniego piątku i odczytu danych inflacyjnych za maj. W tym czasie wycena przyszłych stóp procentowych, które zostaną osiągnięte w horyzoncie roku, podniosła się o ponad 1 punkt procentowy. Rynek błyskawicznie odzwierciedlił w niej nie tylko pełną podwyżkę o 75 punktów bazowych na dzisiejszym posiedzeniu, ale także na kolejnym, odbywającym się 27 lipca. Zakładane było zakończenie cyklu ze stopą procentową na pułapie 4 proc., czyli najwyższym od 2007 r. – przypomina Bartosz Sawicki .

Sama podwyżka nie była zatem zaskoczeniem, sytuacja jednak nieco się zmieniła po konferencji szefa Fed Jerome'a Powella. - Po podniesieniu stóp procentowych w USA do przedziału 1,50-1,75 proc. obraz notowań się nie zmienił. USD/PLN naruszał 4,50, a EUR/USD pozostawał w okolicy 1,04. Dopiero deklaracja Jerome’a Powella, że ruchy stóp o 75 punktów bazowych nie staną się normą, zaczyna uderzać w dolara – stwierdzi analityk.

Jaki scenariusz na kolejne miesiące? - Z treści prognoz makroekonomicznych oddających optymalny zdaniem decydentów poziom stóp procentowych na koniec poszczególnych lat wynika, że koszt pieniądza w USA wzrośnie do 3,4 proc. na koniec tego roku i do 3,8 proc. na koniec roku kolejnego. Oznacza to 150 punktów bazowych dodatkowego zacieśniania względem projekcji z marca w tym roku i o jeden punkt procentowy więcej podwyżek przed końcem przyszłego roku. Tylko dwóch przedstawicieli władz monetarnych widzi stopy w USA poniżej 3,5 proc. na koniec przyszłego roku – twierdzi Sawicki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl