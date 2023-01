Po decyzji ws. stóp procentowych kredytobiorcy się cieszą, gorzej mają posiadacze lokat

Rada Polityki Pieniężnej na styczniowym, dwudniowym posiedzeniu podjęła decyzję o pozostawieniu stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego na poziomie 6,75 procent. To już czwarty miesiąc z rzędu.

Ekonomiści uważają, że cykl podwyżek stóp procentowych mamy już za sobą. Inflacja powinna powoli spadać, otwarte jest pytanie, kiedy będzie na poziomie celu wyznaczonego przez NBP.

Wydaje się, że utrzymujący się ujemny wskaźnik efektywności stóp w stosunku do poziomu inflacji nie jest i nie będzie argumentem dla większości członków RPP za ewentualnym podniesieniem oprocentowania w następnych kwartałach.

To są dobre wiadomości dla kredytobiorców, którzy mogą odetchnąć z ulgą, że ich miesięczne raty pożyczek hipotecznych i bankowych nie wzrosną. Jednak, jak wskazuje część analityków, utrzymująca się przez dłuższy czas inflacja oznacza, że stopy będą dłużej na wyższym poziomie i per saldo i tak zapłacą więcej.

Gorzej to przedstawia się w przypadku posiadaczy lokat, którzy mając zgromadzone oszczędności w skali roku tracą ponad 10 procent na wartości.

Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, a także bankowców i analityków Rada Polityki Pieniężnej po dwudniowych obradach podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Tak dzieje się już od czterech miesięcy, od kiedy stopa referencyjna wynosi 6,75 procent.

- Dane potwierdzają spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Według danych GUS dynamika PKB w trzecim kwartale 2022 roku obniżyła się do 3,6 procent. Dane miesięczne za październik i listopad sugerują dalsze obniżenie PKB w czwartym kwartale, przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczna niepewnością - czytamy w komunikacie po posiedzeniu RPP.

W dalszej części omówienia czytamy, że "Rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Osłabienie koniunktury światowej będzie także działać w kierunku osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo."

NBP zakłada, że w krótkim terminie inflacja pozostanie nadal na wysokim poziomie

Takie przedstawienie sytuacji makroekonomicznej, ale także wewnętrznych uwarunkowań gospodarczych wskazują, że w kolejnych miesiącach stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie pomimo utrzymującej się inflacji i zbliżającej się fali podwyżek opłat związanych z kosztami utrzymania mieszkań.

Wydaje się jednak, że utrzymujący się ujemny wskaźnik efektywności stóp w stosunku do poziomu inflacji nie jest i nie będzie argumentem dla większości członków RPP za ewentualnym podniesieniem oprocentowania w następnych kwartałach.

To są dobre wiadomości dla kredytobiorców, którzy mogą odetchnąć z ulgą, że ich miesięczne raty pożyczek hipotecznych i bankowych nie wzrosną. Jednak jak wskazuje część analityków utrzymująca się przez dłuższy czas inflacja oznacza, że stopy będą dłużej na wyższym poziomie i per saldo i tak zapłacą więcej.

Posiadaczom lokat wysoka inflacja pożera oszczędności

Gorzej to przedstawia się w przypadku posiadaczy lokat, którzy mając zgromadzone oszczędności w skali roku tracą ponad 10 procent na wartości. Żaden bank ani Skarb Państwa w ramach oferty obligacji nie gwarantują odpowiednio wysokiego oprocentowania pozwalającego na utrzymanie siły nabywczej naszych pieniędzy.

- Powiem tak, nikt nie spodziewał się, przy okazji styczniowego, dwudniowego posiedzenia RPP innej decyzji, jak ta ogłoszona o utrzymaniu poziomu stóp na dotychczasowym poziomie. Chociaż nie mamy jeszcze opublikowanych wyników głosowania poszczególnych członków mogę na 99,99 procent założyć, że głosowanie w tej sprawie przebiegało według znanego nam wcześniej schematu. Czyli siedmiu członków było za utrzymaniem stóp, a trzech było przeciwnych. Zakładam, że przez kolejne miesiące sytuacja będzie wyglądała podobnie - powiedział WNP.PL ekonomista, główny analityk DI Xelion Piotr Kuczyński.

Zgodnie z sugestią prezesa NBP Adama Glapińskiego inflacja powinna zacząć znacząco obniżać się po pierwszym kwartale i docelowo w końcu roku mieć jednocyfrowy wskaźnik. Jeśli tak się faktycznie stanie, można założyć, że obecny stóp procentowych pozostanie niezmienny przez kolejne miesiące.

Rada Polityki Pieniężnej przyjęła w sprawie stóp procentowych politykę wyczekiwania

- Rada Polityki Pieniężnej kontynuuje swoją politykę wyczekiwania. Główne czynniki inflacyjne powoli wygasają, nie rosną już ceny surowców, złoty się raczej w stosunku do euro i dolara umacnia. Pamiętajmy, że zabieg związany z utrzymaniem cen detalicznych paliwa ustabilizował inflację. Gdyby nie to, obserwowalibyśmy teraz jej skok. Byłoby dziwne, gdyby Rada miała teraz podnosić stopy. Na razie wydaje się, że cykl podwyżek już dokonanych przynosi efekt, ponieważ tempo inflacji wydaje się spadać. Widać też skutki, gdy analizujemy słabnące tempo akcji kredytowej, szczególnie na rynku hipotecznym, w małych i średnich firmach. Bezpośredni efekt podwyżek stóp działa, to może jeszcze nie ma przełożenia na inflację, takiego zauważalnego, ale spadek popytu jest faktem - przekazał w rozmowie z WNP.PL główny analityk BGK Mateusz Walewski.

Dla oceny sytuacji gospodarczej, która w pewnym stopniu wpływać może na decyzję o poziomie stóp ważny będzie wstępny odczyt grudniowej inflacji, który Główny Urząd Statystyczny opublikuje w przyszłym tygodniu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl