Po dwóch autobusach elektrycznych Cieszyn chce kupić dwa diesle

Dwa autobusy napędzane silnikami wysokoprężnymi, po dwóch pojazdach elektrycznych, zamierza zakupić samorząd w Cieszynie. Na przetarg wpłynęła oferta firmy Solaris Bus&Coach. Kwota, którą zaproponował producent, jest niższa od planowanej przez Cieszyn.

Magistrat w biuletynie informacji publicznej podał, że skłonny jest przeznaczyć na sfinansowanie zakupu dwóch autobusów spełniających normę Euro6 blisko 2,34 mln zł brutto. Solaris zaoferował je za 2,25 mln zł.

Jeśli dojdzie do podpisania umowy, producent będzie miał pół roku na dostarczenie autobusów do Cieszyna. Mają to być pojazdy o długości do 11 m. W każdym znajdzie się miejsce dla 75 pasażerów.

To kolejny zakup autobusów w Cieszynie w tym roku. Pod koniec kwietnia burmistrz Gabriela Staszkiewicz podpisała umowę z Solaris Bus&Coach na dostawę dwóch pojazdów z napędami elektrycznymi. Pasażerowie komunikacji miejskiej skorzystają z nich z początkiem przyszłego roku. Będą to autobusy niskopodłogowe o długości do 10 m. Każdy będzie mógł przewozić 58 pasażerów. Cieszyn zapłaci za nie 4,62 mln zł.

Cieszyńska komunikacja miejska dysponuje obecnie 20 autobusami.

