Po dwutygodniowej serii spadków na GPW próby odbicia

Po dwutygodniowej serii spadków duże i średnie krajowe spółki wykazywały na poniedziałkowej sesji próby odbicia, jednak ostatecznie indeksy zakończyły sesję blisko odniesienia. Najsłabszy był segment małych spółek, a w ujęciu sektorowym wyraźnie traciła branża odzieżowa i spożywcza.

Krajowe indeksy w trakcie poniedziałkowej sesji w większości zmagały się z poziomem odniesienia i zakończyły notowania w jego pobliżu. Wyjątek stanowiły małe spółki, wśród których wyraźnie przeważyły spadki.

Ostatecznie WIG20 stracił 0,02 proc. do 2.247,82 pkt., WIG zniżkował o 0,11 proc. do 69.339,63 pkt., mWIG40 zyskał 0,08 proc. do 5.434,89 pkt., a sWIG80 spadł o 1,25 proc. do 20.463,48 pkt. WIG20 oraz sWIG80 znalazły się najniżej od lipca, a WIG najniżej od września.

Obroty na GPW wyniosły niemal 1,3 mld zł, z czego blisko 1 mld przypadł na największe spółki.

"Po dwóch tygodniach spadków, w tym najgorszym tygodniu od ponad roku, krajowy rynek jest dość wyprzedany i pojawiły się dziś pewne próby odreagowania. Głównie na walorach defensywnych i spółkach +covidowych+. Sesja nie przyniosła jednak przełomu. Niestety na rynku mamy sytuację w zasadzie podobną do wrześniowej - jest lista ryzyk, których nie ubywa, a być może nawet przybywa" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

"Szczególnie widać to na krajowym rynku, gdzie wyprzedawane są wszystkie klasy aktywów. Nie tylko akcje, ale także obligacje i waluta. Do tego dochodzi brak kapitału wśród inwestorów krajowych, ze względu na wysyp IPO" - dodał.

Krajowe indeksy w trakcie poniedziałkowej sesji w większości zmagały się z poziomem odniesienia i zakończyły notowania w jego pobliżu. Wyjątek stanowiły małe spółki, wśród których wyraźnie przeważyły spadki. Ostatecznie WIG20 stracił 0,02 proc. do 2.247,82 pkt., WIG zniżkował o 0,11 proc. do 69.339,63 pkt., mWIG40 zyskał 0,08 proc. do 5.434,89 pkt., a sWIG80 spadł o 1,25 proc. do 20.463,48 pkt.

WIG20 oraz sWIG80 znalazły się najniżej od lipca, a WIG najniżej od września.

Obroty na GPW wyniosły niemal 1,3 mld zł, z czego blisko 1 mld przypadł na największe spółki.

Na zamknięciu europejskich giełd rosła ok. połowa głównych indeksów, w tym najmocniej bułgarski Sofix - o 1,5 proc. Wśród zniżkujących był niemiecki DAX (-0,1 proc.) a najmocniej spadł rosyjski RTS - o ponad 5 proc.

"Na negatywne wyróżnienie zasługują spółki ukraińskie, a także w naturalny sposób indeks spożywczy, z dużą reprezentacją Ukrainy. Amerykańskie służby informują o wojskach na granicy Rosji z Ukrainą" - zauważył Brymora.

Indeks spółek ukraińskich stracił 2,4 proc., a spożywczych poszedł w dół o 2,9 proc. Mocniej traciły jedynie spółki odzieżowe, które zanotowały spadek o 3,1 proc.

"Słabsze spółki odzieżowe to efekt słabości złotego. Przy kursie EUR/PLN powyżej 4,70 - najwyższym od 12 lat tracą importerzy. W tym otoczeniu dobrze powinni zachowywać się eksporterzy" - skomentował analityk.

Po ok. 2 proc. traciły także energetyka, media, motoryzacja i budownictwo.

"Warto zwrócić uwagę na spółki przemysłowe, którym sprzyja otoczenie. Wiele osób może przeceniać efekt kosztowy w tych spółkach, ale nie doceniać zdolności przenoszenia kosztów surowcowych na klienta, co pokazują poniedziałkowe dane" - powiedział Brymora.

GUS podał w poniedziałek, że ceny produkcji przemysłowej w październiku 2021 r. wzrosły rdr o 11,8 proc. Ponadto produkcja przemysłowa wzrosła o 7,8 proc. rdr wobec 5,2 proc. konsensusu.

Najmocniej na GPW rosły spółki górnicze, telekomy i leki - po ok. 2,3-2,4 proc.

Brymora zwrócił także uwagę na 1,5 proc. zwyżkę producentów gier, którym sprzyja coraz wyższy kurs USD/PLN.

Wśród największych krajowych spółek niemal 10-proc. wzrostem wyróżnił się Mercator Medical. W ramach poniedziałkowego odbicia kurs dotarł do 114 zł i oddalił się od bariery 100 zł - dolnego ograniczenia przedziału konsolidacji w której pozostawał od miesiąca.

Na drugim miejscu, ze wzrostem o 6 proc. znalazło się Orange. Kurs telekomu pokonał sierpniowe maksima i wyznaczył nowy 6-letni szczyt na 8,73 zł.

Na plusie utrzymało się Pekao (+0,4 proc.) na którym skupiał się poniedziałkowy handel - obroty przekroczyły 150 mln zł.

Po blisko 3 proc. rosły CD Projekt, JSW, Lotos i Orlen, a KGHM wzrósł o 2,3 proc. Zwyżce CD Projektu towarzyszyły trzecie obroty na rynku (117 mln zł).

Przy drugich obrotach na GPW (118 mln zł) najmocniej spadło Allegro - w dół o 5 proc. do 43,085 zł.

Wyraźnie w dół poszły także LPP i PGE, tracące po ok. 4 proc.

W mWIG40 najmocniej rósł Mabion (+7,2 proc.), a po ok. 5 proc. rosły Ciech i 11bit studios. Mabion kontynuuje piątkowe wzrosty, Ciech w całości odrobił poprzedni spadek, a 11 bit ma za sobą trzecią mocną sesję.

Zwyżkowały wszystkie notowane w indeksie banki: Alior o 3,7 proc., mBank o 2,6 proc., Millennium o 2,5 proc.

Po ok. 4 proc. traciły Polenergia, Kernel i Biomed-Lublin.

W gronie spółek o niższej kapitalizacji po blisko 8 proc. traciły Rainbow Tours i Enter Air, którym nie sprzyjają powracające obostrzenia. Rainbow traciło trzecią, a Enter szóstą sesję z rzędu.

Po ok. 5 proc. traciły Pekabex, Toya, Erbud, Astarta, Mo-Bruk i Archicom.

O 4,4 proc. przecenione zostały akcje CI Games, które podało wyniki. W III kw. grupa wypracowała 32,7 mln zł przychodów, z czego większość (69 proc.) została wygenerowana przez "Sniper Ghost Warrior Contracts 2". EBITDA wyniosła 19,3 mln zł, a zysk netto 13,6 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl