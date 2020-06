Po kryzysie inflacja może mocno przyspieszyć

Czynniki podażowe i strukturalne pchają inflację do wzrostu; po kryzysie może ona mocno przyspieszyć - ocenił główny ekonomista Pracodawców RP dr Sławomir Dudek, komentując wtorkowe dane GUS.

We wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja CPI w czerwcu wyniosła rdr 3,3 proc., mdm 0,7 proc.

W maju wskaźnik CPI sięgnął odpowiednio: 2,9 proc. rdr i -0,2 proc. mdm.

W ujęciu EUROSTAT (tzw. wskaźnik HICP) ten wzrost może być wyższy - tak było przed miesiącem, kiedy HICP wyniósł 3,4 proc. rdr.

Jak podkreślił, w maju inflacja w Polsce była najwyższa w Unii Europejskiej. "Przyspieszenie w czerwcu sugeruje, że ta sytuacja najprawdopodobniej się utrzyma, a na pewno pozostaniemy w europejskiej czołówce" - ocenił. Zastrzegł, że strategia otwierania gospodarki jest w Polsce inna niż w UE i powoduje silniejszą presję podażową na wzrost cen.

Ekonomista wyjaśnił, że słaby popyt będzie "ciągnął ceny w dół". Z drugiej strony ograniczenia podażowe, które mimo otwarcia gospodarki nadal są uciążliwe dla firm "pchają ceny do góry". "Inflacja ma dwie twarze. Bieżące dane to potwierdzają. Wygrywa presja podażowa" - zaznaczył Dudek.

Jego zdaniem, nadal w wielu branżach ograniczenia nie są adekwatne i porównywalne do otwarcia w innych branżach. "Te wszystkie ograniczenia powodują presję na wzrost cen, szczególnie w usługach" - wskazał. Dodał, że nie mamy jeszcze struktury wzrostu cen, ale efekt spadku popytu był widoczny przed miesiącem w cenach odzieży i obuwia, środków transportu, wyposażenia mieszkania i urządzeń gospodarstwa domowego - wyliczył. Jego zdaniem prawdopodobnie te trendy będą kontynuowane.

Dudek wskazał na utrzymującą się wysoką inflację cen żywności - ok. 6 proc. rdr. "W przypadku żywności popyt nie jest elastyczny i o trendach cenowych decydują czynniki podażowe, pogodowe i trendy na rynkach rolnych" - wyjaśnił. Zaznaczył, że od ryzyka suszy przeszliśmy do ryzyka powodzi i innych negatywnych czynników meteorologicznych.

Zwrócił uwagę, że ograniczenia podażowe silnie wpłynęły też na usługi dla ludności. "Mimo że już otwarto zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, to nadal w tej branży istnieją ograniczenia" - zaznaczył. Przyspieszenie inflacji w czerwcu sugeruje, że wzrost cen w usługach jest wciąż wysoki - dodał.

Zaznaczył, że nawet do 4 proc. rdr mogła wzrosnąć inflacja bazowa, a problemy strukturalne wywołują presję inflacyjną mimo szoku popytowego. W jego ocenie te czynniki "nie ustąpią nawet po kryzysie". Poziom cen w naszym kraju jest, jak dodał, wyższy o ok. 9 proc. w porównaniu do 2015 r.; w UE - o ok. 6 proc. "Ceny w Polsce wzrosły więc prawie 1,5-krotnie szybciej niż UE" - zaznaczył. Dodał, że wzrost cen przyspieszył w bieżącym roku, kiedy zwiększono płacę minimalną.

Według niego eksperyment z gwałtownym wzrostem płacy minimalnej w 2020 r. jest "negatywnym czynnikiem strukturalnym". Płaca ta w sytuacji recesji i słabej sytuacji na rynku pracy w relacji do mediany wynagrodzenia "może w tym roku nawet sięgnąć 60 proc.". "To wywiera silną presję na inflację" - ocenił.

Dudek wskazał na ryzyko, że w 2021 r. płaca minimalną znowu pójdzie w górę. "Mechanizm ustawowy jest ślepy na recesję i problemy rynku pracy" - ocenił. To może się skończyć "wysoką inflacją po kryzysie, a w polityce pieniężnej brakiem instrumentów po obniżce stóp procentowych prawie do zera".