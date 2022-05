Po piątkowym umocnieniu złoty w poniedziałek słabszy wobec euro

Po piątkowym umocnieniu, w poniedziałek złoty traci wobec euro. Kurs naszej waluty osłabia się około godziny 16.30 o 0,19 proc. do 4,58 zł.

Nasza waluta zyskuje jednocześnie wobec amerykańskiego dolara. W tym przypadku skala umocnienia sięga 0,12 proc. Za dolara trzeba zapłacić około 4,26 zł.

Również w stosunku do franka szwajcarskiego złoty się umacnia. Za szwajcarską walutę trzeba było zapłacić 4,43 zł około godziny 16.30, co oznacza umocnienie naszej waluty o 0,32 proc.

Jak wskazali w porannym komentarzu analitycy PKO BP, na obserwowane w piątek umocnienie złotego wpłynęły oczekiwania związane z akceptacją polskiego Krajowego Planu Odbudowy w najbliższych dniach, co otworzyłoby drogę do napływu środków unijnych do Polski. Ich zdaniem w najbliższym czasie kurs euro do złotego będzie oscylował wokół 4,60, a dolara - poniżej 4,30.

