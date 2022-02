Po porannych spadkach polska giełda łapie oddech

Początek poniedziałkowej sesji był bardzo słaby, jednak potem kupujący przeszli do ofensywy. Korektę notuje także większość parkietów europejskich. Złoty kolejny dzień znajduje się w odwrocie.

Złoty nadal traci

- Dzisiejsze umiarkowane spadki indeksów akcji oraz osłabienie walut w regionie wyceniają oczekiwany wpływ sankcji na gospodarki państw zachodnich. Zwracamy przy tym uwagę, że obecnie ciężko jest oszacować ich długoterminowy efekt na wzrost gospodarczy - zleży to m.in. od potencjalnych wyłączeń albo długości trwania konfliktu. Zachowanie inwestorów będzie zależeć także od kolejnych napływających informacji na temat konfliktu, m.in. w temacie planowanego rozpoczęcia negocjacji pomiędzy Rosją, a Ukrainą, możliwego dołączenia wojsk Białorusi do inwazji na Ukrainę albo działań banków centralnych państw zachodnich - wskazują analitycy BNP Paribas Biura Maklerskiego.W poniedziałek rano traci także złoty. To efekt kryzysowej sytuacji za naszą wschodnią granicą i odpływu kapitału do bezpiecznych przystani takich jak dolar, jen japoński czy frank szwajcarski.Rano za jednego dolara płacono 4,22 zł, czyli o 2,45 proc. więcej niż w piątek, zanim ogłoszono zdecydowane sankcje antyrosyjskie. Potem nieco złoty nieco się umocnił i przed godz. 12 za dolara płacimy 4,18 zł, co oznacza wzrost o 1,64 proc.Euro kosztuje 4,68 zł (+0,95 proc.), a frank szwajcarski 4,54 zł (+2 proc.). To jeden z najwyższych poziomów helweckiej waluty wobec złotego w historii. Chwilowo wyższy notowano jedyne w tzw. czarny czwartek, 15 stycznia 2015 r. Przez ostatnie 12 miesięcy frank umocnił się o ponad 10 proc.Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej należy spodziewać się interwencji walutowych."Spodziewamy się, że banki centralne w Europie Środkowo-Wschodniej ograniczą cykl podwyżek stóp procentowych. Głównym zadaniem przy obecnej skali niepewności pozostaje stabilizacja kursów walutowych. Należy spodziewać się interwencji walutowych we wszystkich krajach regionu" - napisali analitycy PIE w "Miesięczniku makroekonomicznym PIE' luty 2022".Bankowcy oczekują, że na koniec marca 2022 r. kurs euro wobec złotego wyniesie 4,5 zł , dolara 4,04 zł, a franka szwajcarskiego 4,29 zł wynika z badania Kantar.