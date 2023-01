Po przebudowie stacja kolejowa w Ełku będzie bardziej dostępna dla pasażerów

Na stacji kolejowej w Ełku trwa modernizacja torów oraz budowa bezpiecznych dwupoziomowych skrzyżowań dróg z torami. Dzięki przebudowie stacja w Ełku będzie dostępniejsza dla pasażerów - poinformowały w piątek PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jak poinformowała spółka PKP PLK w komunikacie, w Ełku zmienia się stacja pasażerska oraz towarowa. Wykonawca ułożył kilkanaście kilometrów torów. Tysiące ton materiałów i stali wykorzystano do budowy nowych obiektów (70 tys. ton tłucznia, 2,5 tys. ton stali szynowej i zbrojeniowej). Przebudowywane są perony, tory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Roboty zaplanowano do końca 2023 r.

Na stacji Ełk wykonawca kończy budowę peronu nr 3. Jest już nowa nawierzchnia i zadaszenie. Montowane będą tablice informacyjne i ławki oraz energooszczędne oświetlenie LED. Obok miejsca prac, aby ułatwić komunikację przez teren stacji, w ograniczonym zakresie udostępniono przejście podziemne. Po wykończeniu tunel zapewni wygodny dostęp do nowych peronów oraz przejście między dwoma częściami miasta. Windy i specjalne oznaczenia ułatwią komunikację osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Podróżni na przystanku Ełk Szyba Wschód wsiadają do pociągów z nowego peronu. Wykonawca przystąpił do robót po przeciwnej stronie torów. Na czas prowadzenia prac budowlanych dostęp do nowego peronu zapewnia tymczasowy przejazd i przejście w poziomie szyn.

Postępują prace na budowach dwupoziomowych skrzyżowań dróg z torami. Bezkolizyjne przeprawy zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i samochodowego. Wszystkie obiekty budowane są etapami, tak aby możliwe było kursowanie pociągów.

Na półmetku jest budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Kolejową, który zastąpi przejazd w poziomie szyn. Ułożono już nowy tor, po którym kursują pociągi, a wykonawca rozpoczął prace przy budowie drugiej części konstrukcji.

Podobnie wygląda sytuacja przy budowie wiaduktu kolejowego nad ul. Towarową. Gotowa jest połowa obiektu i układany jest nowy tor. Kontynuowanie będą prace przy drogach dojazdowych. Zaplanowane rozwiązanie komunikacyjne przewiduje budowę równoległego wiaduktu drogowego. Nad ul. Suwalską wykonano podpory i zbrojoną płytę nowego wiaduktu, która na lata zapewni bezpieczny przejazd pociągów, w tym ciężkich składów towarowych. Postępują prace przy konstrukcji. Przy budowie mostu nad rzeką Ełk widać prace przy nowych przyczółkach.

Inwestycja o wartości 587 mln zł realizowana jest w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok - Ełk". Prace zaplanowano do końca 2023 r. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

