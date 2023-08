Po raz pierwszy na listę ostrzeżeń KNF wpisano podmioty podejrzane o naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim

W środę na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego wpisano kolejne podmioty. Komisja podkreśliła, że po raz pierwszy do rejestru wpisano podmioty w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Jak poinformowano w środowym komunikacie, na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisano sześć nowych podmiotów. Jednocześnie podkreślono, że po raz pierwszy na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisano podmioty w związku z przekazaniem przez Urząd KNF do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu naruszenia ustawy o kredycie konsumenckim. "Wynika to z rozszerzenia katalogu przepisów karnych zawartych w art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, w związku z którymi sporządzane jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, m.in. o dodanie do tego katalogu art. 59h oraz 59i ustawy o kredycie konsumenckim" - wyjaśniono.

Na liście ostrzeżeń KNF znalazł się Bank Expresse Finances (Expresse Finances banque, Expresse-Finances Bank). Wpis uzasadniono zawiadomieniem z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim (prowadzenie działalności w charakterze instytucji pożyczkowej lub w charakterze pośrednika kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru) oraz z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF). Zostało ono skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu trafiły natomiast zawiadomienia wobec dwóch kolejnych podmiotów podejrzanych o naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim (z art. 59h) Chodzi o Obsug Krtarnowk SAS oraz Wolkaz Obsug SAS, które w środę także znalazły się na liście ostrzeżeń publicznych KNF.

Na liście ostrzeżeń znalazły się też Holsmal Bank oraz Millerm Finansow. W tym przypadku chodzi o zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe - wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF.

W przypadku kolejnego podmiotu, który trafił na listę ostrzeżeń - Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. - postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczy czynu z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, czyli wykonywania czynności bankowych, w szczególności przyjmowania wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF. Jak zauważono, przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.

