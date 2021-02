PO: rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców, handel w niedzielę

Rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od branży, handel w niedziele, kompleksowy pakiet zmian w prawie dla przedsiębiorców - to propozycje przedstawione w sobotę przez posłów KO Mirosławę Nykiel, Mirosława Suchonia i Marię Janyskę w ramach gospodarczej prezentacji programowej.

Sobotnia prezentacja programowa PO zakończyła się krótkimi filmikami, w których trójka posłów Koalicji Obywatelskiej przedstawiała konkretne propozycje gospodarcze.

"Konstytucja zapewnia swobodę działalności gospodarczej. Jeśli rząd ogranicza tę swobodę, musi zapewnić stosowną rekompensatę" - mówiła Mirosława Nykiel. Podkreślała, że często "chaotycznie organizowana pomoc nie trafia do każdego przedsiębiorcy".

"Dlatego proponujemy ustawowe rekompensaty dla każdego przedsiębiorcy, który ucierpiał w wyniku decyzji rządu bez względu na rodzaj PKD. Pomoc rządu powinna być szybka, godziwa i sprawiedliwa" - zaznaczyła Nykiel.

Mirosław Suchoń z Nowoczesnej opowiedział się za przywróceniem handlu w niedziele. Podkreślał, że "dziś, gdy mamy czas pandemii, uwolnienie handlu w niedziele pozwoliłoby, by ludzie mieli dodatkową pracę i nie musieli tłoczyć się w sklepach, idąc na codzienne zakupy".

"Handel w niedzielę pozwoliłby ludziom przedsiębiorczym zyskać nowy impuls, żeby firmy nie upadły" - przekonywał. "Uwolnijmy handel w niedzielę, gwarantując jednocześnie pracownikom dwie wolne niedziele w każdym miesiącu" - mówił Suchoń.

Poseł Maria Janyska podkreślała, że "przedsiębiorcy nie inwestują", bo w stanowieniu prawa panuje chaos. "Jednego dnia rząd otwiera jakąś branże, innego zamyka, a prawo musi być przewidywalne" - powiedziała.

"Platforma Obywatelska ma przygotowany kompleksowy projekt zmian w tworzeniu prawa gospodarczego" - powiedziała Janyska. Zawiera on, mówiła, m.in. obowiązek konsultowania z przedsiębiorcami wszystkich projektów i obowiązywanie ich od roku następnego wobec tego, w którym zostało uchwalone. "Musimy odbudować zaufanie do państwa i do prawa" - powiedziała posłanka.