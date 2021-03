Po renowacji oddano do użytku zabytkowy dworzec kolejowy w Szklarskiej Porębie Górnej. Przebudowano też i zmodernizowano wnętrze budynku. Powstał nowy parking i taras widokowy w pobliżu obiektu. Prace kosztowały ponad 22,5 mln zł.

Dworzec został wybudowany w 1902 roku, a następnie rozbudowany, zyskując obecny kształt w 1919 roku. Renowacji poddano elewacje wszystkich obiektów, tworzących kompleks wraz ze znajdującymi się na nich detalami architektonicznymi, które nocą podkreśla nowa iluminacja.

Przebudowa dworca objęła również jego wnętrze, które zyskało nową aranżacje i funkcje. Przestrzeń obsługi podróżnych zlokalizowano na parterze budynku głównego. Znajdziemy w niej przestronny, kolebkowo sklepiony hol - poczekalnię. W holu znajdują się ławki, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. W przestrzeni pasażerskiej umiejscowiono również pomieszczenia na kasy biletowe oraz toalety. Na pierwszym i drugim piętrze przewidziano pomieszczenia przeznaczone dla hostelu. Na dole znalazły się też sale wystawiennicze, które zagospodaruje samorząd.

W ramach inwestycji na dworcu wdrożono wiele usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wśród nich znalazły się m.in. mapy dotykowe z planem dworca, tabliczki w alfabecie Braille'a, toalety specjalnie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dla opiekunów z dziećmi. W posadzce umiejscowiono ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących.

W sąsiedztwie dworca wytyczono miejsca postojowe dla aut osób z niepełnosprawnościami oraz wybudowano wiatę, w której części zamontowano stojaki rowerowe. W ramach nowej aranżacji placu przed dworcem powstał również cechujący się modernistycznym charakterem taras widokowy. Można z niego zobaczyć panoramę Szklarskiej Poręby i Karkonoszy.

"Zmodernizowany dworzec kolejowy w Szklarskiej Porębie to dobry przykład połączenia historii z nowoczesnością. Cieszę się, że komfortowy i proekologiczny budynek stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do tej ważnej turystycznie miejscowości. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" - powiedział cytowany w przesłanym PAP komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

"Szklarska Poręba Górna to piąty dworzec udostępniony podróżnym po przebudowie w tym roku i kolejny w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Po modernizacji stał się on unikatowym połączeniem zabytkowej architektury z nowoczesnością" - podkreślił sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

"Szklarska Poręba, która każdego roku przyciąga wielu turystów, zyskała nowoczesny obiekt użyteczności publicznej. Modernizacja zabytkowego dworca, z zachowaniem historycznych góralskich elementów architektury, była możliwa dzięki Funduszom Europejskim i środkom z budżetu państwa. Warto podkreślić, że obiekt został przystosowany do potrzeb wszystkich podróżujących, w tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów, a nowo zaaranżowane przestrzenie będą wzmacniały funkcje kulturotwórcze miasta i regionu" - powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda.

Przebudowa dworca Szklarska Poręba Górna rozpoczęła się jesienią 2019 roku. Wartość zakończonej inwestycji to 22,5 mln zł brutto. Jest ona dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt przebudowy dworca w Szklarskiej Porębie Górnej opracowała pracowania architektoniczna An Archi Group sp. z o.o., a wykonawcą prac budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Castellum Sp. z o .o.

