Po tragedii w Przewodowie na giełdzie przeważają spadki, ale umiarkowane

Środowe (16 listopada) otwarcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obfituje w umiarkowane spadki większości spółek. Inwestorzy przyjęli informacje o wtorkowej eksplozji w Przewodowie względnie spokojnie.

Wstępne ustalenia wskazują, że w Przewodowie, nieopodal granicy z Ukrainą, eksplodował we wtorek (15 listopada) pocisk ukraińskiej obrony przeciwrakietowej, który został wystrzelony w kierunku rakiety nadlatującej z Rosji i omyłkowo trafił w terytorium Polski.

Początkowa reakcja rynków finansowych była mocno paniczna, złoty silnie tracił do dolara i euro. Można było mieć obawy o to, jak zareagują inwestorzy na rynku akcji. Wygląda na to, że przyjęli oni wiadomości o rakietach z pesymizmem, ale umiarkowanym.

W środę na otwarciu notowań zarówno WIG20 jak i szeroki WIG tracą po około 0,8-0,9 proc., przy względnie niewielkich obrotach (na WIG20 nieco ponad 115 mln zł). Pod kreską znajdują się wszystkie sektory, a najmocniej traci WIG-Spożywczy, WIG-Odzież oraz WIG-Ukraina.

Spośród spółek z WIG20 najmocniej tracą państwowe banki - PKO BP i Pekao oraz PGE. Lekko rosną natomiast notowania Grupy Kęty oraz CD Projektu. Na szerokim rynku najmocniej rośnie Lubawa (+6 proc.), producent sprzętu wojskowego.

Spadki na warszawskiej giełdzie nie są więc mocne, ale względnie szerokie (traci blisko 65 proc. notowanych spółek) co, oprócz niepokoju, może sugerować także częściową realizację zysków z ostatniego rajdu.

