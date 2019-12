Po wezwaniu Orlenu na akcje Energi akcje płockiej spółki w dół, Energi w górę

Akcje płockiego giganta straciły na piątkowej sesji ponad 6 proc., co analitycy wiążą z czwartkowym wezwaniem Orlenu na sprzedaż akcji Energi. Gdańska spółka zanotowała natomiast wzrost o blisko 5 proc.

Analitycy pytani przez PAP Biznes zwracają uwagę, że po ogłoszeniu wezwania PKN Orlen na sprzedaż akcji Energi, w piątek paliwowy gigant mocno tracił na warszawskim parkiecie. Najwięcej z indeksu mWIG40 zyskała Energa.

Początek piątkowych notowań był zdominowany przez reakcje inwestorów na wezwanie PKN Orlen na sprzedaż 100 proc. akcji Energi, po cenie 7 zł za papier.

Do piątkowego południa notowania Orlenu spadały o ok. 12 proc., a po godz. 11.30 kurs zaczął się stabilizować. W dalszej części dnia walory spółki odrobiły część strat i Orlen zakończył notowania z 6,3-proc. spadkiem, przy obrotach rzędu 282 mln zł.

Kurs Energi rósł w trakcie sesji ponad 5,5 proc., a na koniec dnia wrócił bliżej ceny z wezwania do 7,1 zł, co dało dzienny wzrost o 4,8 proc. Obroty wyniosły 32 mln zł.

Zdaniem analityka Societe Generale Bartłomieja Kubickiego, cena w wezwaniu jest raczej mało atrakcyjna. "Aktywa Energi są warte więcej dla akcjonariusza, który przejmuje kontrolę" - ocenił. Kubicki.

Według analityka Ipopema Securities Roberta Maja, dla akcjonariuszy mniejszościowych Energi wezwanie to dobra informacja, co widać po rosnącym w piątek kursie akcji. "Według mnie cena oferowana w wezwaniu w wysokości 7 zł za akcję jest poniżej oczekiwań, nie jest atrakcyjna. Ja wyceniam akcje Energi na 7,99 zł. Ze strony inwestorów instytucjonalnych przy tej cenie odzew może być ograniczony. Większość pozostałych akcjonariuszy będzie oczekiwała premii do tego, co zaoferował Orlen" - powiedział Maj.

Dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego Noble Securities Sobiesław Kozłowski zwrócił uwagę na spadki kursów PGE i PGNiG. W jego ocenie może to być związane ze zmianą postrzegania spółek Skarbu Państwa przez inwestorów.

"Jak pokazał to przykład wezwania PKN Orlen na Energę, te spółki mają pewne specyficzne czynniki ryzyka związane z decyzjami głównego akcjonariusza. Wydaje się, że połączenie Orlenu i Energi nie było przez rynek zakładane i okazuje się, że takie scenariusze należy jednak rozpatrywać" - wyjaśnił.