Po wtorkowym tąpnięciu cen złota - w środę kruszec znów drożeje

Złoto odrabia straty z wtorku, kiedy to w szybkim tempie notowania kruszcu straciły ok. 20 proc. W ocenie analityków mBanku część inwestorów mogła wykorzystać tąpnięcie do ponownego wejścia na rynek złota.

Przypomnieli, że w ubiegłym tygodniu złoto ustanowiło historyczny rekord na rynku intraday, osiągając 2078 dol. za uncję. Tymczasem we wtorek spadło poniżej 1900 dol. po gwałtownej realizacji zysków, wywołanej wzrostem kursu dolara oraz pogorszeniem nastrojów. Jako przyczynę pogorszenia nastrojów wskazuje się m.in. niepewność co do szybkiego znalezienia kompromisu w kwestii kolejnego pakietu fiskalnego w USA.

Analitycy banku oceniają, że część uczestników rynku może wykorzystywać moment do ponownego wejścia na rynek złota. Środowisko do wzrostu cen złota cały czas pozostaje sprzyjające - wskazali.