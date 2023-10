W środę około godz. 17 złoty wciąż umocniał się wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,46 zł, dolar blisko 4,23 zł, a frank 4,69 zł. Rajd naszej waluty trwa od niedzieli późnym wieczorem czasu polskiego.

W środę ok. godz. 17.00 złoty umocnił się wobec euro o 0,15 proc., do 4,46 zł; o 1,83 proc. względem dolara amerykańskiego, wycenianego na blisko 4,23 zł oraz o 0,45 proc. wobec franka szwajcarskiego, do 4,69 zł.

W poniedziałek ok. godz. 7.00 euro kosztowało 4,47 zł, dolar 4,25 zł, a frank 4,71 zł.

Złoty umacnia się, gdy opozycja ma szanse przejąć władzę

Umocnienie polskiej waluty można wiązać z wynikiem wyborów, które – jak podkreślali analitycy – są kluczowym wydarzeniem dla kursu złotego.

Jak podkreślał w swoim piątkowym komentarzu analityk Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki, samodzielne zwycięstwo PiS mogłoby uspokoić rynki, jednak złoty najbardziej pozytywnie może zareagować na zwycięstwo opozycji.

Najwięcej głosów w wyborach parlamentarnych otrzymał PiS, jednak opozycja ma szansę przejąć władzę - wynika z badania exit poll firmy Ipsos. Ta informacja wywołała w niedzielny wieczór gwałtowne umocnienie złotego, które nasza waluta kontynuuje w poniedziałek, gdy spływają kolejne dane potwierdzające taki wynik wyborów.

W poniedziałek rekordowe wzrosty na fali wyników wyborów odnotowała także polska giełda (GPW). Indeks WIG20 zakończył poniedziałkową (16 października), powyborczą sesję najwyższym procentowym wzrostem od 25 lutego 2022 roku. Na zamknięciu sesji wzrósł o 5,3 proc. przy 3 miliardach zł obrotu.